«Ролан Гаррос» и «Уимблдон» отказали в аккредитации PTPA из-за судебного иска

Ассоциация профессиональных игроков (PTPA ) подала в суд на «Ролан Гаррос » и «Уимблдон » из-за того, что ее представители не получили аккредитации на турниры.

«Несколько недель назад PTPA подала заявки на аккредитацию на «Ролан Гаррос»-2026 и «Уимблдон» через ту же процедуру, которой пользовалась на протяжении многих лет.

Федерация тенниса Франции (FFT) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) ответили примерно в одно и то же время и письменно отказали нам в аккредитации, прямо сославшись на продолжающийся антимонопольный иск. Примечательно, что две организации, в отношении которых выдвинуты обвинения в сговоре, приняли решения, которые выглядят скоординированными, хотя ранее утверждали, что действуют независимо друг от друга.

Мы считаем, что их решение не только является незаконной ответной мерой, но и лишает нашу организацию возможности взаимодействовать с игроками и поддерживать их в один из важнейших отрезков сезона.

Действия FFT и AELTC также противоречат постановлению, вынесенному в прошлом году, которым ответчику было запрещено принимать ответные меры. Подобное поведение должно прекратиться. Именно поэтому PTPA подала ходатайство, чтобы защитить наше право на доступ к турнирам, где мы выполняем свои обязанности в интересах игроков.

Также стоит отметить, что перед обращением мы дали FFT и AELTC возможность пересмотреть свое решение. Эта просьба была отклонена, как и наше предложение провести конструктивные переговоры, направленные на поиск пути к урегулированию продолжающегося судебного разбирательства.

Игроки заслуживают поддержки, защиты интересов и представительства на крупнейших турнирах, а не ответных мер. Мы продолжим делать все возможное, чтобы защищать игроков и выполнять работу, ради которой была создана наша организация», – говорится в заявлении PTPA.

Весной 2025-го PTPA подала против руководящих теннисных организаций. От «Больших шлемов» ассоциация требовала роста призовых за счет увеличения доли от прибыли турниров.

Помимо этого, организация хотела, чтобы «Шлемы» делали взносы в социальные программы ATP и WTA и наделили игроков право голоса при принятии решений по проведению турниров, которые касаются непосредственно теннисистов.

