Сегодня день рождения сэра Энди Маррея
15 мая исполнилось 39 лет сэру Энди Маррею.
Британец – экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Больших шлемов».
Также он двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кто защитил олимпийский титул в одиночке, и единственный двукратный победитель в одиночке.
Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP, в том числе 14 «Мастерсов».
После Олимпиады-2024 Маррей завершил игровую карьеру и начал тренерскую. С ноября 2024-го по май 2025-го британец тренировал Новака Джоковича.
На этой неделе он присоединился к команде Джека Дрэйпера на травяную часть сезона.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Поздравляю сэра.
Поздравляю 👏👏👏