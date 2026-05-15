Сегодня день рождения сэра Энди Маррея

15 мая исполнилось 39 лет сэру Энди Маррею .

Британец – экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Больших шлемов».

Также он двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кто защитил олимпийский титул в одиночке, и единственный двукратный победитель в одиночке.

Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP , в том числе 14 «Мастерсов».

После Олимпиады-2024 Маррей завершил игровую карьеру и начал тренерскую. С ноября 2024-го по май 2025-го британец тренировал Новака Джоковича .

На этой неделе он присоединился к команде Джека Дрэйпера на травяную часть сезона.

