Сегодня день рождения сэра Энди Маррея

15 мая исполнилось 39 лет сэру Энди Маррею.

Британец – экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Больших шлемов».

Также он двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кто защитил олимпийский титул в одиночке, и единственный двукратный победитель в одиночке.

Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP, в том числе 14 «Мастерсов».

После Олимпиады-2024 Маррей завершил игровую карьеру и начал тренерскую. С ноября 2024-го по май 2025-го британец тренировал Новака Джоковича.

На этой неделе он присоединился к команде Джека Дрэйпера на травяную часть сезона.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
Сэра с днюхой, 2016-й у него великий выдался, хоть и надорвался потом, 10 лет составлял достойную конкуренцию Бигам.
Яркий, стильный, остроумный, для меня незабываемый теннисист. С днем рождения!
С Днём рождения сэра! Не знаю, что можно пожелать человеку, у которого вроде бы всё есть, поэтому пожелаю, чтобы всё хорошее продолжало быть )) И новых успехов в гольфе )
А ещё у него жена красивая!)
Поздравляю сэра.
Не было бы травм, то добился бы большего. Но тем не менее, это две победных Олимпиады, финалы всех больших шлемов, два Уимблдона и победа на US open стоят очень даже не мало! Мне Энди всегда нравился, настоящий такой сдержанный британец, воспитанный и какой-то приятный по-человечески! С днём рождения Энди Маррея, доброго здоровья ему и всех благ)
через неделю и Новаку 39.
с днюхой, сэр! здоровья и удачи по жизни!
Железный Энди !
Поздравляю 👏👏👏
