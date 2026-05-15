Гауфф стала лидером WTA-тура по числу побед на грунтовых тысячниках до 23 лет

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф победила Сорану Кырстю (6:4, 6:3) и второй год подряд вышла в финал тысячника в Риме.

С 1990-го Гауфф стала третьей теннисисткой из США, вышедшей в финал турнира в Риме два раза подряд, после Винус Уильямс (1998–1999) и Серены Уильямс (2013–2014).

Кроме того, 22-летняя американка стала лидером тура по количеству побед на грунтовых тысячниках в возрасте до 23 лет – 34. На втором месте Ига Швентек (33), на третьем – Мирра Андреева (21).

