Медведев перед игрой с Синнером: «Это один из немногих матчей, где мне нечего терять»

Медведев о матче с Синнером в Риме: даже не знаю, чего ожидать.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Риме против Янника Синнера .

– Мы впервые сыграем на грунте, будет интересно. Даже не знаю, чего ожидать. Я прекрасно знаю, как он играет на харде, а на траве игра, в принципе, не слишком сильно отличается от харда. На грунте же могут отличаться и подача, и какие-то удары.

Он выигрывает все подряд, поэтому это один из немногих матчей в моей карьере, где мне нечего будет терять. Это обычно хорошее чувство – выходишь и играешь в свое удовольствие. Если получается, только еще больше адреналина получаешь. Так и попробую сделать.

– Янник много раз говорил, что ты один из трех игроков, которые заставили его по-настоящему улучшить свою игру. Можно сказать, что ты частично ответственен за то, кем он стал.

– Отлично, потому что я уже во многих разных вещах приобщаюсь к истории (смеется). Новаку [Джоковичу ] не дал собрать календарный Большой шлем, Рафе [Надалю ] не дал выиграть в Лондоне (на итоговом турнире-2020 – Спортс’’), хоть я ему и много проиграл. Да, это был полуфинал, но все равно у него был матчбол, если я не ошибаюсь.

А что еще? Вот Яннику показал, как надо играть. Не знаю, может, Карлос [Алькарас ] еще что-то приятное скажет, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

Даниил Медведев творит магию

Синнер в Риме – это религия. Я увидела своими глазами