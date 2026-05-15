  • Медведев перед игрой с Синнером: «Это один из немногих матчей, где мне нечего терять»
Медведев перед игрой с Синнером: «Это один из немногих матчей, где мне нечего терять»

Медведев о матче с Синнером в Риме: даже не знаю, чего ожидать.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Риме против Янника Синнера.

– Мы впервые сыграем на грунте, будет интересно. Даже не знаю, чего ожидать. Я прекрасно знаю, как он играет на харде, а на траве игра, в принципе, не слишком сильно отличается от харда. На грунте же могут отличаться и подача, и какие-то удары.

Он выигрывает все подряд, поэтому это один из немногих матчей в моей карьере, где мне нечего будет терять. Это обычно хорошее чувство – выходишь и играешь в свое удовольствие. Если получается, только еще больше адреналина получаешь. Так и попробую сделать.

– Янник много раз говорил, что ты один из трех игроков, которые заставили его по-настоящему улучшить свою игру. Можно сказать, что ты частично ответственен за то, кем он стал.

– Отлично, потому что я уже во многих разных вещах приобщаюсь к истории (смеется). Новаку [Джоковичу] не дал собрать календарный Большой шлем, Рафе [Надалю] не дал выиграть в Лондоне (на итоговом турнире-2020 – Спортс’’), хоть я ему и много проиграл. Да, это был полуфинал, но все равно у него был матчбол, если я не ошибаюсь.

А что еще? Вот Яннику показал, как надо играть. Не знаю, может, Карлос [Алькарас] еще что-то приятное скажет, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Нечего терять, акромя своих цепей 😄

На харде у Дани шансы были, на двух таях проиграл, на грунте, сейчас, боюсь шансов не так много... Хотя было бы приятно продолжить ряд - не дать грешнику собрать 9 мастеров подряд 😄
Давай хотя бы без баранок в этот раз))
Янник супермен конечно
