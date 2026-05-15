Рублев о поражении от Синнера: «Не могу сказать, что я играл как-то феерично, но хотя бы где-то поддавливал»

Рублев об игре с Синнером: в этот раз я хотя бы где-то поддавливал.

Андрей Рублев прокомментировал поражение от первой ракетки мира Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме – 2:6, 4:6.

– Какого было играть против нынешней версии Янника?

– Понятное дело, что непросто. Чтобы играть против него, нужна колоссальная концентрация, чтобы поддерживать этот уровень беспрерывно. Вот и все.

– Были шансы, ты сделал брейк, неплохо играл.

– Чтобы играть на таком уровне, нужна колоссальная концентрация на протяжении очень долгого времени. До 2:4 в первом сете была, по сути, равная игра, где у него был брейк-пойнт, в котором он отыграл нереальный розыгрыш, попав в линию.

Потом у меня был брейк-пойнт, где я сыграл нереально классный розыгрыш, но попал в небольшой аут. После этого я чуть-чуть просел морально, и все. Просто за секунду с 2:4 – 2:6.

Разница в том, что у него концентрация чуть-чуть упала, когда счет был 2:6, 1:4. Там он мог где-то допустить ошибки. До этого момента нужно было либо его заставить, поддавить, либо забить виннерс.

– Наверное, все равно остались позитивные чувства. Что ты берешь с собой из Рима? Будешь ли ты играть еще какой-нибудь турнир до «Ролан Гаррос»? Какова твоя позиция по теме бойкота игроков?

– Ничего до «Ролан Гаррос » играть не буду. Позиция по поводу бойкота – посмотрим, как все сложится. Думаю, все-таки найдут общий язык.

Нужно продолжать работать. В этот раз с ним хотя бы были какие-то розыгрыши. Не могу сказать, что я играл как-то феерично, но хотя бы где-то поддавливал, что-то сам создавал. В том году в Париже он просто прошел мимо – неважно, что я делал. Потихоньку куда-то двигаюсь, – сказал Рублев в интервью «Больше!»

