Свитолина ведет у Гауфф 3:2 в личке перед финалом тысячника в Риме

Десятая ракетка мира Элина Свитолина и четвертая ракетка мира Коко Гауфф разыграют титул WTA 1000 в Риме.

Они встретятся шестой раз. Украинка ведет в личных встречах со счетом 3:2, на тысячниках – 1:0. Теннисистки впервые сыграют на грунте.

Последний раз они играли они играли в полуфинале тысячника в Дубае в этом сезоне. Матч закончился победой Свитолиной – 6:4, 6:7(13), 6:4.