Рим (ATP). Медведев проиграл Синнеру, Рууд вышел в финал
В Риме проходят полуфиналы «Мастерса».
Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Риме.
Каспер Рууд победил Лучано Дардери.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
6 – 17 мая 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
1/2 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
1089 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нет никакого желания верить в чистоту как самой системы, так и в чистоту итальянца. Вот абсолютно. Нужный паспорт + деньги = катастрофическое влияние. 100% после всей этой истории было оформлено терапевтическое исключение, дабы больше так не светиться. Но мы тоже не идиоты, всё помним.
Как был допингистом, так и останется с этим клеймом на всю оставшуюся карьеру. Если пройдёт в финал, то пусть победит чистый спорт. И это явно не про Синнера.
Как много итальянских теннисистов приличного уровня вы помните лет 10 назад?
Да там один Фоньини, ну и Сеппи середнячок
В 2019 году в АТР приходит новое руководство из Италии и ВНЕЗАПНО Италия чуть ли не десять игроков топ-100 имеет и четыре игрока топ-20. Берретини сразу после прихода цыганей во власть в игрока топ-5 превратился в 2021-22.
Тут все очевидно для всех.
Позорище
а кто-то на клостеболе
Пошел жаловаться )
Вот же он. Как только что-то пошло не по плану - сразу и на ракеточку оперся, и ножулька захромала, и весь вид просто кричал - мне плохо, спаситипамагити.
При этом продолжал добегать до всех углов, по которым его Медведев гонял.
Ну, а дальше - физио и волшебная таблеточка.
Просто фу.