1089

Рим (ATP). Медведев проиграл Синнеру, Рууд вышел в финал

В Риме проходят полуфиналы «Мастерса».

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Риме.

Каспер Рууд победил Лучано Дардери.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

6 – 17 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

1/2 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
результаты
logoATP
logoОткрытый чемпионат Италии
logoКаспер Рууд
logoДаниил Медведев
logoЛучано Дардери
logoЯнник Синнер
1089 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если честно, то вся история с Синнером и чудесным кремом - апофеоз несовершенства антидопинговой системы. Человек, которого ДВАЖДЫ поймали на клостеболе, анаболическом стероиде, получает наказание в ДВА МЕСЯЦА. И Йохауг, которую за ТАКОЙ ЖЕ препарат отстранили на 18 месяцев. Это так, просто для сравнения.

Нет никакого желания верить в чистоту как самой системы, так и в чистоту итальянца. Вот абсолютно. Нужный паспорт + деньги = катастрофическое влияние. 100% после всей этой истории было оформлено терапевтическое исключение, дабы больше так не светиться. Но мы тоже не идиоты, всё помним.

Как был допингистом, так и останется с этим клеймом на всю оставшуюся карьеру. Если пройдёт в финал, то пусть победит чистый спорт. И это явно не про Синнера.
Ответ Eleonora00000
Если честно, то вся история с Синнером и чудесным кремом - апофеоз несовершенства антидопинговой системы. Человек, которого ДВАЖДЫ поймали на клостеболе, анаболическом стероиде, получает наказание в ДВА МЕСЯЦА. И Йохауг, которую за ТАКОЙ ЖЕ препарат отстранили на 18 месяцев. Это так, просто для сравнения. Нет никакого желания верить в чистоту как самой системы, так и в чистоту итальянца. Вот абсолютно. Нужный паспорт + деньги = катастрофическое влияние. 100% после всей этой истории было оформлено терапевтическое исключение, дабы больше так не светиться. Но мы тоже не идиоты, всё помним. Как был допингистом, так и останется с этим клеймом на всю оставшуюся карьеру. Если пройдёт в финал, то пусть победит чистый спорт. И это явно не про Синнера.
Тут все просто
Как много итальянских теннисистов приличного уровня вы помните лет 10 назад?
Да там один Фоньини, ну и Сеппи середнячок

В 2019 году в АТР приходит новое руководство из Италии и ВНЕЗАПНО Италия чуть ли не десять игроков топ-100 имеет и четыре игрока топ-20. Берретини сразу после прихода цыганей во власть в игрока топ-5 превратился в 2021-22.

Тут все очевидно для всех.
Ответ Vakhore
Тут все просто Как много итальянских теннисистов приличного уровня вы помните лет 10 назад? Да там один Фоньини, ну и Сеппи середнячок В 2019 году в АТР приходит новое руководство из Италии и ВНЕЗАПНО Италия чуть ли не десять игроков топ-100 имеет и четыре игрока топ-20. Берретини сразу после прихода цыганей во власть в игрока топ-5 превратился в 2021-22. Тут все очевидно для всех.
Главная претензия к Гауденци - почему киборга не слепили из Музетти, он хотя бы красивый и эстетичный, в отличие от рыжего чучела с харизмой кильки в томате.
Радуюсь так, как будто лично сет у синера взял
Ответ лолк
Радуюсь так, как будто лично сет у синера взял
А это не ты был?😂
Херня, грибной подумал Медведев
Синнера под зонтиком увели , что бы мазь не смылась ?
Ответ Dmitry Singular
Синнера под зонтиком увели , что бы мазь не смылась ?
👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
Ответ Dmitry Singular
Синнера под зонтиком увели , что бы мазь не смылась ?
Тоналка и накладной нос, на самом деле, Синнер - гуль)
Туда его! Как бы матч не закончился, Даня уже герой. И как же обидно, что Даня столько пересидел у Сервары. Нужно было решаться на уход сильно раньше. Юхансон прямо вдохнул в атакующие скиллы Медведева новую жизнь, особенно в форхенд
Ответ PredatorMax
Туда его! Как бы матч не закончился, Даня уже герой. И как же обидно, что Даня столько пересидел у Сервары. Нужно было решаться на уход сильно раньше. Юхансон прямо вдохнул в атакующие скиллы Медведева новую жизнь, особенно в форхенд
А мне его вариативность с бэкхенда нравится, когда добавляет вращения немного, то как раз напоминает лучших шведов в деле))
Ответ PredatorMax
Туда его! Как бы матч не закончился, Даня уже герой. И как же обидно, что Даня столько пересидел у Сервары. Нужно было решаться на уход сильно раньше. Юхансон прямо вдохнул в атакующие скиллы Медведева новую жизнь, особенно в форхенд
Ну собственно, это был единственный путь к продолжение карьеры. Иначе тихо закончил бы, как Кафель, в 28.
Фуууу, клостебольный нытик. Всю мерзость в этом матче показал. Дай гейм доиграть, а не затягивай
Ответ Alex1893
Фуууу, клостебольный нытик. Всю мерзость в этом матче показал. Дай гейм доиграть, а не затягивай
Специально начал ходить дожидаясь когда дождь сильнее польёт
Позорище
Ответ Андрей Никитин99
Специально начал ходить дожидаясь когда дождь сильнее польёт Позорище
кто-то выигрывает на матчболе
а кто-то на клостеболе
Чел в открытую захавал какие-то пилюли и начал летать по корту.
Ответ Buharoid
Чел в открытую захавал какие-то пилюли и начал летать по корту.
да, странно что это показали
При БП клостебол почему-то показывал кулачок и не хотел останавливать матч. Как Медведев отыграл БП, так началось нытье
У Янника допинг с кремом смывает дождём! 😅😅
Пошел жаловаться )
Ох, не тем в этом году Оскар дали.
Вот же он. Как только что-то пошло не по плану - сразу и на ракеточку оперся, и ножулька захромала, и весь вид просто кричал - мне плохо, спаситипамагити.
При этом продолжал добегать до всех углов, по которым его Медведев гонял.
Ну, а дальше - физио и волшебная таблеточка.

Просто фу.
Ответ murzzzzzilka
Ох, не тем в этом году Оскар дали. Вот же он. Как только что-то пошло не по плану - сразу и на ракеточку оперся, и ножулька захромала, и весь вид просто кричал - мне плохо, спаситипамагити. При этом продолжал добегать до всех углов, по которым его Медведев гонял. Ну, а дальше - физио и волшебная таблеточка. Просто фу.
Комментарий скрыт
Ответ murzzzzzilka
Ох, не тем в этом году Оскар дали. Вот же он. Как только что-то пошло не по плану - сразу и на ракеточку оперся, и ножулька захромала, и весь вид просто кричал - мне плохо, спаситипамагити. При этом продолжал добегать до всех углов, по которым его Медведев гонял. Ну, а дальше - физио и волшебная таблеточка. Просто фу.
Да, Оскар за главную женскую роль обходит Синнера почти как Ди Каприо
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер – второй игрок после Надаля, вышедший в финал на пяти первых «Мастерсах» сезона
49 секунд назад
Кириос сыграет на выставочном турнире в Галле
23 минуты назад
Рим (WTA). Финал. Гауфф встретится со Свитолиной
43 минуты назад
Елена Веснина: «По игре «Ролан Гаррос» – самый благоприятный «Шлем» для Мирры»
59 минут назад
Страсбург (WTA). Александрова, Мбоко, Йович и Таусон стартуют со второго круга, Самсонова сыграет с квалифаером
сегодня, 12:53
Хачанов о французских теннисистах: «Почти все немножко странные»
сегодня, 12:19
Гамбург (ATP). Хачанов в первом круге сыграет с Кецмановичем, Де Минаур – с Серундоло
сегодня, 11:22
Рууд – единственный, кто выходил в финалы грунтовых «Мастерсов» три сезона подряд
сегодня, 09:41
Рууд о доминировании Синнера и Алькараса: «Хотелось бы быть на их месте, но я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное»
сегодня, 09:25
Рууд о возможном финале против Синнера в Риме: «Я должен не думать о его уверенности и рекордах. В конце концов, он человек»
сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
сегодня, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем