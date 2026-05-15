Свитолина второй раз в сезоне вышла в финал тысячника

Элина Свитолина обыграла третью ракетку мира Игу Швентек в полуфинале турнира в Риме – 6:4, 2:6, 6:2.

Свитолина – двукратная чемпионка тысячника в Риме (2017-2018). Она впервые с 2018-го вышла в финал этого турнира. Для украинки это шестой финал WTA 1000 в карьере и второй в этом сезоне.

Украинка выиграла 25-й матч в Риме и сравнялась по этому показателю со Швентек. Больше только у Виктории Азаренко (27).

Также она одержала шестую победу над теннисисткой топ-10 в сезоне-2026. Теперь ее баланс против игроков первой десятки в этом году составляет 6:3.

За титул Свитолина поборется с Коко Гауфф .