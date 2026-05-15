Свитолина второй раз в сезоне вышла в финал тысячника

Элина Свитолина обыграла третью ракетку мира Игу Швентек в полуфинале турнира в Риме – 6:4, 2:6, 6:2.

Свитолина – двукратная чемпионка тысячника в Риме (2017-2018). Она впервые с 2018-го вышла в финал этого турнира. Для украинки это шестой финал WTA 1000 в карьере и второй в этом сезоне.

Украинка выиграла 25-й матч в Риме и сравнялась по этому показателю со Швентек. Больше только у Виктории Азаренко (27).

Также она одержала шестую победу над теннисисткой топ-10 в сезоне-2026. Теперь ее баланс против игроков первой десятки в этом году составляет 6:3.

За титул Свитолина поборется с Коко Гауфф.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
Красотка и умничка, Элиночка.

Удачи в финале и победы
Свитолина катком проходит по топам -- №2 и №3 повержены, на очереди №4.
вот что приходится делать, когда остаешься единственным кормильцем в семье))) молодец.
Прям конкретно заклиентила Шпунтика. И с Гауфф может ведь справиться, личка там неплохая.
Молодчинка!
Елена если бы не болела то катком
Бы
Получается, что Свитолина-2026 > Мирусик-2026 на текущий момент.
Молодец! Удачи в финале.
Рим стал топ турниром с 1987, когда была расширена сетка до 64. С этого года можно считать в целом статистику по победам . ТОГДА Лидеры - 45 - Серена, 43 - Мартинес. Свитолина с 25 победами на 10-12 месте только.
Тренер Мирры мощно играла в Риме - четыре побед подряд.
"Игуся диво как хороша"
Й. Мустерманн, 11 мая 2026

как же похорошел игунчик при свитолиной.... ))
