Медведев о Ландалусе: «Если бы он проводил каждый матч так, как первый сет сегодня, то к концу года был бы в топ-5 и играл бы на итоговом»

Медведев: мне очень понравилось, как я играл в третьем сете матча с Ландалусе.

Даниил Медведев оценил победу над Мартином Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме – 1:6, 6:4, 7:5.

– В начале он играл просто нереально. Если бы он проводил каждый матч так, как первый сет сегодня, то к концу года был бы в топ-5 и играл бы на итоговом – сразу после Синнера и Алькараса .

Но когда ты молодой, тяжело держать такой уровень весь матч. Даже у Янника были с этим проблемы, хотя, как мы видим, он сумел это исправить.

Я просто продолжал бороться. Во втором сете мне удалось немного поймать ритм. А после дождя – не знаю почему, может быть, корт стал тяжелее – он начал играть чуть медленнее. И тогда я уже почувствовал, что контролирую игру.

Рад, что сумел довести матч до победы.

– К концовке матча казалось, что вы играете на очень высоком уровне. Насколько это добавляет уверенности перед самым сложным вызовом в теннисе прямо сейчас?

– Думаю, последние два матча я провел очень хорошо. Конечно, сегодня в первом сете мог сыграть лучше, потому что проиграл его 1:6. Но в то же время мне кажется, что я мало что мог тогда сделать.

А вот третий сет был очень высокого уровня. Особенно концовка. Мне показалось, что немного не повезло и я мог закрыть матч раньше.

Но мне очень понравилось, как я играл. С нетерпением жду следующего матча, – сказал Медведев в интервью после матча.

Даниил Медведев творит магию