Сафин – Рублеву по ходу матча с Синнером: «Поверь, что ты можешь выиграть»

Марат Сафин поговорил с Андреем Рублевым по ходу его матча с Янником Синнером на «Мастерсе» в Риме (2:5, идет первый сет).

«Поверь, что ты можешь выиграть, что ты элементарно можешь его обыграть», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов».

Эти слова Сафин произнес при счете при счете 0:2 30:15.