Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»
Алькарас о своем стиле игры: я никого не копировал.
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова Новака Джоковича о том, что он взял лучшие качества Большой тройки.
«Мы уже дошли до того этапа, когда такие сравнения неактуальны. Но мне, конечно, очень приятно это слышать. Это здорово. При этом я все равно стараюсь развивать свой собственный стиль – то, что я создаю и довожу до совершенства на тренировках.
Я никого не копировал. Теперь люди знают, что я – Карлос Алькарас», – сказал испанец в интервью Vanity Fair.
Когда Синнер и Алькарас пройдут теннис – соберут все главные трофеи?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: vanityfair.com
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
уже мало кто сомневается, что Карась к концу карьеры минимум удвоит это число, и вероятность этого больше, чем то, что румяный Руняш возьмёт хотя бы один)
Так то настрой правильный(или даже праведный)). У обоих притом. Здесь о самолюбии, с толикой самолюбования, но пока без налета тщеславия. )
есть ощущение, что себя любит больше, чем теннис, поэтому вряд ли ту же Биг-3 перебьет по достижениям. думаю, Карлос всегда выберет себя и свои интересы, нежели чем убиваться на корте:)
У бычка больше травм к 22 годам чем у богов. Даже Рафа так не травмировался в ранние годы.
А то что бычок в отличии от Рафы играть через боль не будет это к гадалке не ходи - он самовлюблённый нарцисс
Не может взявший лучшее от трёх сливать одному из этих трёх только старому