  • Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»
Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»

Алькарас о своем стиле игры: я никого не копировал.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова Новака Джоковича о том, что он взял лучшие качества Большой тройки.

«Мы уже дошли до того этапа, когда такие сравнения неактуальны. Но мне, конечно, очень приятно это слышать. Это здорово. При этом я все равно стараюсь развивать свой собственный стиль – то, что я создаю и довожу до совершенства на тренировках.

Я никого не копировал. Теперь люди знают, что я – Карлос Алькарас», – сказал испанец в интервью Vanity Fair.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: vanityfair.com
Когда Карлос такое говорит - звучит круто. Когда Руне пытается что-то подобное - смех смехом
разница небольшая - какие-то 7 тбш)
уже мало кто сомневается, что Карась к концу карьеры минимум удвоит это число, и вероятность этого больше, чем то, что румяный Руняш возьмёт хотя бы один)
Самовлюблённый нарцисс
Алькарас сильно рискует...на спортсе)
Понятно, что нынешний мальчиковый тур и весь теннис сейчас Синькарасоцентричен. Но будет следующий этап. Следующие будут брать не от Бигов-3, 2, но тоже привнесут своё.
Так то настрой правильный(или даже праведный)). У обоих притом. Здесь о самолюбии, с толикой самолюбования, но пока без налета тщеславия. )
очень себя любит и уважает :). может, так и надо...
И ведь есть за что :)
есть ощущение, что себя любит больше, чем теннис, поэтому вряд ли ту же Биг-3 перебьет по достижениям. думаю, Карлос всегда выберет себя и свои интересы, нежели чем убиваться на корте:)
Он уже убился на корте.

У бычка больше травм к 22 годам чем у богов. Даже Рафа так не травмировался в ранние годы.

А то что бычок в отличии от Рафы играть через боль не будет это к гадалке не ходи - он самовлюблённый нарцисс
Менталка мощнейшая у него, чемпионская. Для шлемов это не менее важно, чем игровые качества
Новак льстил.

Не может взявший лучшее от трёх сливать одному из этих трёх только старому
