Алькарас о словах Джоковича про то, что он взял лучшее от Большой тройки: «Мы дошли до этапа, когда сравнения уже неактуальны»

Алькарас о своем стиле игры: я никого не копировал.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова Новака Джоковича о том, что он взял лучшие качества Большой тройки.

«Мы уже дошли до того этапа, когда такие сравнения неактуальны. Но мне, конечно, очень приятно это слышать. Это здорово. При этом я все равно стараюсь развивать свой собственный стиль – то, что я создаю и довожу до совершенства на тренировках.

Я никого не копировал. Теперь люди знают, что я – Карлос Алькарас», – сказал испанец в интервью Vanity Fair.

