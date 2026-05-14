  • Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»
Шамиль Тарпищев: «Чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях»

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал проблемой отсутствие представителей страны в международных федерациях.

Ранее МОК оставил в силе приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), как и рекомендации по допуску спортсменов в нейтральном статусе.

– В июне состоится сессия МОК. Как думаете, поднимется ли вопрос по России?

– Не факт. Но чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Надеюсь, этот год сложится для нас благополучно, но есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях. Это немаловажный факт. До пандемии у нас было более 50 человек, а сейчас почти никого не осталось.

МОК сейчас ничего не рекомендует, а нужно биться за то, чтобы он рекомендовал, чтобы все нас признали. Все же мы зависим от того, какие отношения в международных федерациях. После решения всех сложностей нужно будет работать еще пять‑семь лет на то, чтобы наши представители имели место в международных федерациях. Это будет сложно, но надо полагаться на то, что МОК нам поможет.

– Вы будете на сессии один?

– Да. Это большое подспорье, но на сессию, к сожалению, поеду один, – сказал Тарпищев.

Внеочередная сессия МОК пройдет в Лозанне 24–25 июня.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Тарпищев хорошо подлизывал Борис Николаевичу на корте 🫡
Тот же Тарпищев не ранее как полгода назад говорил в интервью, что восстановление наступит примерно в 2030-32 году. Г-н Шамонаев из СпортЭкспресса пишет, что на ближайшей сессии МОК обсудит и, возможно, примет дополнения к олимпийской хартии, устанавливающие шкалу нарушений хартии и ответственности за них. А последующее заседание Исполкома обсудит применимость новых правил к сегодняшнему положению ОКР. ОБА ОНИ ЧТО-ТО ЗНАЮТ, но ограничиваются осторожными намёками.
