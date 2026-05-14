Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру

125-я ракетка мира Стэн Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос », который стартует 24 мая.

Он занял место снявшегося Лоренцо Музетти и освободил wild card. Теперь приглашение перешло Клеману Табюру .

41-летний швейцарец проводит последний сезон в карьере. Он брал титул в Париже в 2015 году.