Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»

14-я ракетка мира Андрей Рублев объяснил, почему решил поменять свою игру.

– Почему вы решили изменить свою игру в межсезонье?

– Потому что я понял: из своего стиля игры я уже выжал максимум и выше пятого места в мире с ним не поднимусь. Игроки, которые были сильнее меня, были гораздо более разносторонними. Я почувствовал, что уперся в потолок своей игры, которая строилась вокруг форхенда. Я думал, что этого будет достаточно. Но в итоге просто врезался в стену.

– Почему вы не начали менять игру раньше?

– Не то чтобы я не хотел, просто построение игры занимает годы. Даже улучшить удар на несколько процентов – это месяцы работы. Одно дело – менять что-то на тренировках, когда ты спокоен. Совсем другое – довериться этому удару в матче, под давлением.

Что ты выберешь в важный момент: попробовать что-то новое, в чем у тебя нет уверенности, или вернуться к тому, что ты умеешь и что много раз приносило результат? Нужно огромное психологическое усилие, чтобы отказаться от игры, которую ты строил годами и которая принесла тебе столько успехов, и поверить в новую версию себя, которая еще только формируется.

Нужно принять, что поначалу из-за этого ты, возможно, будешь проигрывать. А принимать поражения – тяжело. Но сейчас я к этому готов.

– В чем именно заключаются изменения?

– Мы много разговариваем с Маратом [Сафиным]. Он делится своим мнением, своим опытом, помогает мне установить новое «программное обеспечение». Он приносит мне спокойствие.

Иногда лучше вообще не думать, потому что иначе начинаешь путаться и разваливаешься. Я стараюсь чаще выходить к сетке после своих ударов. С моей мощью у меня много удобных мячей для завершения у сетки.

Но раньше я шел вперед только тогда, когда был на 100% уверен, что закончу розыгрыш. Сейчас делаю это и при 70 на 30, а иногда даже при 50 на 50.

– Получаете удовольствие от этого процесса?

– Когда я пробую что-то новое и это не работает, меня это раздражает или морально выматывает. Иногда я просто теряюсь. Выхожу к сетке не в тот момент, не понимаю, когда менять направление удара.

Иногда мне кажется, что это вообще не я играю или что я кого-то копирую. Это превращается в психологическую войну с самим собой.

Но мне нравится делать то, чего я раньше не делал. Так формируется игра, – сказал Рублев в интервью L’Équipe.

«Молчать и играть, играть и молчать». Рублев пробует, но что толку?

Грустно: класс Рублева – уже не топ

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: L’Équipe
Пожелаем Андрею удачи в столь трудном начинании
С новым стилем о топ5 пока можно только мечтать
Вы хоть понимаете, где он реально? Как он крут, доходть до четвертьфинала, но продолжает меняться. Всем бы нам так..
Комментарий удален пользователем
Перед АО у него был классный матч с Музетти, где он реально к сетке ходил и играл весьма разнообразно. Но большинство игр в этом сезоне, которые я видел, это старый добрый Андрей. Причем тот же Фис на задней реально доминировал, появились уже игроки с гораздо более сильным и стабильным форхендом чем у Андрея.
Тяжело менять игру несомненно. Но надо что-то делать и со второй подачей. Просто беда с ней.
Да ради бога. Уже год, если не больше, сотрудничества - я не вижу заметных изменений. Марат помог как психолог - это да, но как теннисный тренер? Если Рублев за матч теперь выходит к сетке на 3-4 раза больше (и не факт, что успешно) - это перемены в игре? Он остался игроком, который строит игру за счет форхенда. Можно было прибавить в защите - но не уверен, что за последний год он стал в этом лучше. Слайсы, укороченные, короткие выбивающие кроссы, неожиданные решения - то, что называют вариативностью? Ну, пытается укорачивать пару раз за матч с разным успехом, технически по-прежнему выглядит хуже любого профи.

Но справа невероятный талант, плюс сейчас опыт, довольно стабильный бекхенд - если летит первая подача, с такой базой до сих пор можно быть в двадцатке и выдавать отдельные хорошие турниры. Что и происходит. Кто-то скажет, что у него появилась игра для полуфиналов и финалов шлемов? Я всегда за Андрея, но достало слышать то, что не имеет отношения к его реальной игре.
Ну, вот видите - есть стабильный бэкхенд. А не так давно, буквально несколько лет назад, у Андрея не было и его, он просто мяч отбрасывал с бэкхенда. Человек пробует прибавлять и менять свою игру - а на том уровне, где он находится, это очень тяжело делать. "Доводка" всех нюансов - дело не одного сезона. И не факт, что получится. Разумеется, это риск - отходить от поставленной игры. Он же сам об этом и говорит. Но выбрал попытку пробить свой потолок. Откат при таком подходе неминуем. И положа руку на сердце, со стороны кажется, что вряд ли он сможет стать лучше, чем был. Но мотивацию его вполне понимаю.
А по поводу Сафина - не тренер он там. Старший товарищ, психолог, мотиватор, второе мнение - как угодно. Но сомневаюсь, что он тренер.
Так бекхенд он улучшил до Сафина. Меня просто раздражает подход, поскольку Рублев почему-то все время говорит именно о "полной трансформации", чего на корте вообще не видно.

Не надо полной трансформации. Форхенд - твой дар, используй, строй игру вокруг него. Но подтягивай и другие стороны, чтобы это было видно со стороны и отражалось в рейтинге. И защиту, и вариативность. Игра слета - это не просто смелость выбежать к сетке, а уметь что-то сделать с мячом - могут и из обороны остро ответить. И да, мне легко говорить - но ведь можно заняться поиском реального тренера с прошлыми результатами и концепцией, а не искать Дзен с Маратом. У Медведева не все идеально, но все-таки шаг был верный.
