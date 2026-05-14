Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»

Андрей Рублев рассказал, как переборол депрессию.

– Несколько месяцев назад вы говорили, что вам было трудно найти смысл в жизни теннисиста…

– Это было не только про теннис. Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало. Я не понимал, зачем вообще жить. Каждый день был одинаковым…

Сейчас это звучит драматично, и мне сложно точно описать то состояние, потому что я его больше не чувствую. Но тогда я достиг дна, я полностью потерял себя, был буквально разбит на части. Сейчас мне намного лучше.

– Как вам удалось выбраться?

– Я перепробовал тысячу разных вещей. Но по-настоящему мне помог Марат [Сафин].

Знаете, как открывают капот машины и смотрят, что внутри? Вот он сделал то же самое с моим мозгом. Он словно открыл мою голову, и многие ответы на мои вопросы начали появляться.

Мы глубоко в это погрузились, и я стал видеть все больше вещей. До этого у меня было несколько терапий, разные практики – без них я бы, наверное, и не пришел к Марату.

Все это вместе помогло мне почувствовать себя намного лучше, – сказал Рублев в интервью L’Équipe.

Рублев – откровенно о депрессии. Не видел причин жить, отказался от таблеток – но понял себя

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: L’Équipe
Марат молодец..
Ответ Glenn Tipton
Получается Марат не тренер а психотерапевт), теперь осталось Андрею тренера найти
Пятый сезон сериала "Рублев и депрессия".
тут не Марат нужен, а другой специалист
хорошо что мысли о суициде не пришли из-за депрессии.
И это парень так грузится в 28. Что же с ним будет в 40?
Такое чувство, что они волшебных грибов с Маратом отведали.
