  • Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
4

Вихлянцева: Дардери – король турниров ATP 250, каким в свое время был Рууд.

Наталья Вихлянцева высказалась о выходе Каспера Рууда и Лучано Дардери в полуфинал «Мастерса» в Риме.

Норвежец и итальянец разыграют между собой место в финале.

«Если это репетиция нижней части сетки мужчин на «Ролан Гаррос», то мы уже заинтригованы! Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Карлоса Алькараса.

Рууд – принц грунта, его удар справа с вращением, подачи по месту, мягкая сила и легкость. Все прекрасно, но разница в матчах с Синнером колоссальная, прошлогодний матч в Риме тому подтверждение.

Дардери в прошлом году замечен на турнирах категории ATP 250. Король этих турниров на грунте, каким в свое время был Рууд. В матче с Ходаром переиграл его физически и передержал в нужном гейме на старте третьей партии. Импульсивный и эмоциональный итальянец с аргентинскими корнями», – написала Вихлянцева в своем телеграм-канале.

Финал Кубка Италии задымил теннис в Риме

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Вихлянцевой
Простая математика: если в финал должно попасть двое и Алькарас не играет, минимум один не из Синкарасей по-любому попадёт в финал. Просто это в бОльшей степени может напоминать рандом с выбрасыванием монетки, про которые не скажешь "круто, что есть комбинация орёл-решка-решка-орёл-решка-орёл, которая использовала возможность отсутствия Карлоса Алькараса"
Ответ go25
Простая математика: если в финал должно попасть двое и Алькарас не играет, минимум один не из Синкарасей по-любому попадёт в финал. Просто это в бОльшей степени может напоминать рандом с выбрасыванием монетки, про которые не скажешь "круто, что есть комбинация орёл-решка-решка-орёл-решка-орёл, которая использовала возможность отсутствия Карлоса Алькараса"
Да. Звучит так, что была вероятность, что никто не воспользуется. И Синнер бы стоял один на пустынном корте, и только перекатиполе временами пролетали мимо него))
