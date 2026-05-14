Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»

Вихлянцева: Дардери – король турниров ATP 250, каким в свое время был Рууд.

Наталья Вихлянцева высказалась о выходе Каспера Рууда и Лучано Дардери в полуфинал «Мастерса» в Риме.

Норвежец и итальянец разыграют между собой место в финале.

«Если это репетиция нижней части сетки мужчин на «Ролан Гаррос », то мы уже заинтригованы! Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Карлоса Алькараса .

Рууд – принц грунта, его удар справа с вращением, подачи по месту, мягкая сила и легкость. Все прекрасно, но разница в матчах с Синнером колоссальная, прошлогодний матч в Риме тому подтверждение .

Дардери в прошлом году замечен на турнирах категории ATP 250. Король этих турниров на грунте, каким в свое время был Рууд. В матче с Ходаром переиграл его физически и передержал в нужном гейме на старте третьей партии. Импульсивный и эмоциональный итальянец с аргентинскими корнями», – написала Вихлянцева в своем телеграм-канале.

