Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»

Дардери после выхода в полуфинал в Риме: это лучшая победа в моей карьере.

Лучано Дардери поделился эмоциями от выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме. Сегодня ночью он обыграл Рафаэля Ходара – 7:6(5), 5:7, 6:0.

Матч прерывался, потому что из-за густого дыма от фейерверков и файеров вышла из строя система электронного определения аутов. Болельщики запускали их после победы «Интера» над «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии. Футбольный матч проходил всего в 500 метрах от корта.

– Лучано, сейчас уже больше двух часов ночи… Вы провели на корте три часа, и мне даже немного неловко брать у вас интервью. Насколько велика эта победа?

– Думаю, это лучшая победа в моей карьере – из-за атмосферы, публики и вообще всего, что происходит здесь, в Риме. Для меня это первый полуфинал, и играть здесь – настоящая мечта.

Было тяжело, потому что мы начали матч около 11 вечера, корт был очень медленным. Рафа – потрясающий игрок. Ему всего 19 лет, а он уже показывает такой уровень.

Во втором сете у меня были шансы, но потом он начал играть просто невероятно. Я продолжал бороться до конца и очень рад, что все так закончилось, – сказал Дардери в интервью на корте.

