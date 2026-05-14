Дардери впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

20-я ракетка мира Лучано Дардери победил Рафаэля Ходара в четвертьфинале турнира в Риме – 7:6(5), 5:7, 6:0.

Итальянец вышел в десятый полуфинал на уровне ATP и первый на «Мастерсе». Его баланс на этой стадии – 6:3.

Дардери стал восьмым итальянцем, вышедшим в полуфинал этого турнира в Открытой эре. В живом рейтинге он поднялся 16-ю строчку.

Дальше он сыграет с Каспером Руудом .