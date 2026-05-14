Дардери впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
20-я ракетка мира Лучано Дардери победил Рафаэля Ходара в четвертьфинале турнира в Риме – 7:6(5), 5:7, 6:0.
Итальянец вышел в десятый полуфинал на уровне ATP и первый на «Мастерсе». Его баланс на этой стадии – 6:3.
Дардери стал восьмым итальянцем, вышедшим в полуфинал этого турнира в Открытой эре. В живом рейтинге он поднялся 16-ю строчку.
Дальше он сыграет с Каспером Руудом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Итальянский теннис на таком подъёме что уже и Дардери пикует на мастерсах.
скоро так и Пеллегринчик с Беллуччи выйдут))
Зверев успокоит себя тем что не только он с баранкой отлетел
3 сет это наверное одно из худших времяпровождений на что я мог потратить время в 2 часа ночи, конечно
А ты попробуй хотя бы пару розыгрышей так побегать, силы у Ходара закончились, надо отдать должное Дардери
Одна из лучших игр этого года пока что, если не лучшая, фантастика
