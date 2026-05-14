Матч Ходара и Дардери в Риме прервали из-за дыма от фейерверков после финала Кубка Италии

Матч Рафаэля Ходара и Лучано Дардери на «Мастерсе» в Риме был приостановлен из-за дыма.

В первом сете при счете 6:5 на центральном корте вышла из строя система электронного определения аутов.

Мячи перестали корректно отслеживаться из-за дыма от фейерверков и файеров, запущенных после финала Кубка Италии, в котором «Интер » победил «Лацио » (2:0). Футбольный матч проходил в 500 метрах от теннисного корта.

После 20-минутной паузы игра возобновилась.