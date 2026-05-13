Свитолина о победе над Рыбакиной: «После рождения нашей прекрасной дочери я особенно ценю такие моменты»
Десятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале тысячника в Риме – 2:6, 6:4, 6:4.
– В этом сезоне вы показываете потрясающий теннис после непростых последних лет. Благодаря чему вам удалось выйти на такой уровень?
– После рождения нашей прекрасной дочери Скай я особенно ценю такие моменты.
Вернуться в топ-10, играть и выигрывать большие матчи – это дарит мне невероятные и особенные эмоции, которые мотивируют продолжать и стремиться к большему, – сказала Свитолина в интервью на корте.
Украинка стала мамой в октябре 2022-го.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Браво,Элина!Вперёд,ветераны!
