Свитолина о победе над Рыбакиной: «После рождения нашей прекрасной дочери я особенно ценю такие моменты»

Десятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале тысячника в Риме – 2:6, 6:4, 6:4.

– В этом сезоне вы показываете потрясающий теннис после непростых последних лет. Благодаря чему вам удалось выйти на такой уровень?

– После рождения нашей прекрасной дочери Скай я особенно ценю такие моменты.

Вернуться в топ-10, играть и выигрывать большие матчи – это дарит мне невероятные и особенные эмоции, которые мотивируют продолжать и стремиться к большему, – сказала Свитолина в интервью на корте.

Украинка стала мамой в октябре 2022-го.