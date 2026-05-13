Свитолина впервые с 2018-го вышла в полуфинал тысячника в Риме

Элина Свитолина обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину в четвертьфинале турнира в Риме. Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Свитолина – двукратная чемпионка тысячника в Риме (2017-2018). Она впервые с 2018-го вышла в 1/2 финала этого турнира. В целом Свитолина 15-й раз сыграет в полуфинале WTA 1000.  

Украинка выиграла 24-й матч на WTA 1000 в Риме и сравнялась с Сереной Уильямс по этому показателю. Больше только у Виктории Азаренко (27) и Иги Швентек (25).

Также она одержала пятую победу над игроком из топ-10 в сезоне. Теперь ее баланс против соперниц такого уровня в 2026-м – 5:3.

Дальше Свитолина поборется с Игой Швентек. Полька ведет в личке со счетом 4:2.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
Свитолина молодец
Мама Елина молодец заработала свои 390 очков за полуфинал, станет топ 8 после турнира
Свитолина молодец. Везёт тому кто везёт.
Что делала Лена на корте? Мне кажется, она, побила рекорд по не реализованным брейк поинтам
Лена тяжело играет с защитниками, ненадолго её хватает, зажиматься начинает,

Так и не получается решить вопрос с психологией.
Ей тяжело на грунте. Её игра-для быстрых покрытий.
Тяжелее да, но игра то такая же как Андреева-Гауфф получилась.
Шансов было много у обеих и на задней линий большое превосходство, но ошибки все испортили.
Синнеру то грунт вообще никак не мешает, хотя он тоже не грунтовик.
Молодец, Элина. Прикол будет, если две старушки титул разыграют. Лена когда Арину сможет догнать то теперь? Не рано на первую строчку то?
Какое то проклятье у Рыбакиной на грунте, Сабаленка столько шансов давала , а толком ничем не воспользовалась.
А Элина молодец. Собрала ж...пу в горсть и технично дотащила матч.
