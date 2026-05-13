Свитолина впервые с 2018-го вышла в полуфинал тысячника в Риме
Элина Свитолина обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину в четвертьфинале турнира в Риме. Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Свитолина – двукратная чемпионка тысячника в Риме (2017-2018). Она впервые с 2018-го вышла в 1/2 финала этого турнира. В целом Свитолина 15-й раз сыграет в полуфинале WTA 1000.
Украинка выиграла 24-й матч на WTA 1000 в Риме и сравнялась с Сереной Уильямс по этому показателю. Больше только у Виктории Азаренко (27) и Иги Швентек (25).
Также она одержала пятую победу над игроком из топ-10 в сезоне. Теперь ее баланс против соперниц такого уровня в 2026-м – 5:3.
Дальше Свитолина поборется с Игой Швентек. Полька ведет в личке со счетом 4:2.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Так и не получается решить вопрос с психологией.
Шансов было много у обеих и на задней линий большое превосходство, но ошибки все испортили.
Синнеру то грунт вообще никак не мешает, хотя он тоже не грунтовик.
А Элина молодец. Собрала ж...пу в горсть и технично дотащила матч.