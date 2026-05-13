Свитолина впервые с 2018-го вышла в полуфинал тысячника в Риме

Элина Свитолина обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину в четвертьфинале турнира в Риме. Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Свитолина – двукратная чемпионка тысячника в Риме (2017-2018). Она впервые с 2018-го вышла в 1/2 финала этого турнира. В целом Свитолина 15-й раз сыграет в полуфинале WTA 1000.

Украинка выиграла 24-й матч на WTA 1000 в Риме и сравнялась с Сереной Уильямс по этому показателю. Больше только у Виктории Азаренко (27) и Иги Швентек (25).

Также она одержала пятую победу над игроком из топ-10 в сезоне. Теперь ее баланс против соперниц такого уровня в 2026-м – 5:3.

Дальше Свитолина поборется с Игой Швентек . Полька ведет в личке со счетом 4:2.