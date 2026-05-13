Энди Роддик: «Игроки не будут бойкотировать «Ролан Гаррос» – это было бы невероятно глупо»

Роддик о возможном бойкоте ТБШ: после такого шага нужно время для переговоров.

Энди Роддик высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос ».

На прошлой неделе The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Новака Джоковича, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

«Сейчас много разговоров о бойкоте. Давайте обсудим, потому что я думаю об этом на протяжении 20 лет.

Игроки не будут бойкотировать «Ролан Гаррос» – это было бы невероятно глупо. Если вы бойкотируете «Ролан Гаррос», затем начинается «Уимблдон », а у вас все еще нет соглашения… Нет, этого не случится.

Но вы не будете бойкотировать и «Уимблдон», потому что через шесть недель пройдет US Open . Нужно время для переговоров после столь радикального шага».

Роддика также спросили, считает ли он, что ATP и WTA могли бы сделать больше для игроков.

«Вы говорите о том, что туры должны активнее включаться. Отлично, тогда сократите сезон. Разберитесь сначала с их главным запросом. Это дало бы гораздо больше доверия в переговорах с игроками. Теннисисты просят об этом уже много лет. Нужно ли бойкотировать итоговый турнир, чтобы получить то, что они хотят?

Но нужно признать, что туры выплачивают гораздо больший процент доходов при значительно меньшей выручке, чем турниры «Большого шлема». Они перегружены сильнее, чем сами «Шлемы».

Что вообще могут сделать туры? Забрать очки у турниров «Большого шлема»? Джокович в таком сценарии, вероятно, вообще выпал бы из топ-100», – сказал Роддик в своем подкасте Served.

