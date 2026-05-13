  • Энди Роддик: «Игроки не будут бойкотировать «Ролан Гаррос» – это было бы невероятно глупо»
Роддик о возможном бойкоте ТБШ: после такого шага нужно время для переговоров.

Энди Роддик высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».

На прошлой неделе The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Новака Джоковича, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

«Сейчас много разговоров о бойкоте. Давайте обсудим, потому что я думаю об этом на протяжении 20 лет.

Игроки не будут бойкотировать «Ролан Гаррос» – это было бы невероятно глупо. Если вы бойкотируете «Ролан Гаррос», затем начинается «Уимблдон», а у вас все еще нет соглашения… Нет, этого не случится.

Но вы не будете бойкотировать и «Уимблдон», потому что через шесть недель пройдет US Open. Нужно время для переговоров после столь радикального шага».

Роддика также спросили, считает ли он, что ATP и WTA могли бы сделать больше для игроков.

«Вы говорите о том, что туры должны активнее включаться. Отлично, тогда сократите сезон. Разберитесь сначала с их главным запросом. Это дало бы гораздо больше доверия в переговорах с игроками. Теннисисты просят об этом уже много лет. Нужно ли бойкотировать итоговый турнир, чтобы получить то, что они хотят?

Но нужно признать, что туры выплачивают гораздо больший процент доходов при значительно меньшей выручке, чем турниры «Большого шлема». Они перегружены сильнее, чем сами «Шлемы».

Что вообще могут сделать туры? Забрать очки у турниров «Большого шлема»? Джокович в таком сценарии, вероятно, вообще выпал бы из топ-100», – сказал Роддик в своем подкасте Served.

Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых – хотя получает миллионы

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: подкаст Served with Andy Roddick
Рим
€16,965 Первый круг
€29,310 Второй круг
€53,600 Третий круг
€92,470 Четвертый круг

Роланд Гаррос
€87,000 Первый круг
€130,000 Второй круг
€187,000 Третий круг
€285,000 Четвертый круг

Игроки, играющие в первом круг Шлема (РГ в частности) получают ТАКЖЕ как игроки которые выиграли 3 матча на Мастерсе (Рим в данном случае) и БОЛЬШЕ чем игроки выигравшие 2 матча на Мастерсе

Для справки, на Шлемах в первом круге играют более низкорейтинговые игроки чем на Мастерсе, так как там 128 игроков в первом круге и нет прямого прохода первых сеяных во второй круг без игры.

За счёт шлемов игроки конца первой и второй сотни зарабатывают деньги на жизнь.
Явно ТОПы мутят воду ради своих миллионов
Ответ Боримир
За квалификацию на Шлеме (РГ 2026) игроки получают:
€24,000 выбывшие сразу (проигравшие в 1 матче)
€33,000 проигравшие во втором матче
€48,000 проигравшие в третьем матче

То есть просто приехавшие на квалификацию на Шлеме уже получают 24 тысячи евро что больше чем за первый круг Мастерса.
А квалификация это игроки второй и третьей сотни!!!
да это и так понятно
Правильно говорит Энди
Если урежут Шлемы по очкам туда всё равно поедут потому что престиж и деньги никуда не денутся.
А где Алькарас со своим мнением? Ему то как раз самое время про бойкот рассказывать, пока сам на корты не выйдет😊
