Дардери о словах Зверева про плохой корт в Риме: «Не считаю, что проблема была настолько серьезной»

Дардери о состоянии кортов в Риме: не считаю, что проблема настолько серьезна.

Лучано Дардери отреагировал на слова Александра Зверева о состоянии кортов в Риме.

После поражения от Дардери в четвертом круге «Мастерса» (6:1, 6:7(10), 0:6) немец заявил , что это был худший корт, на котором он когда-либо играл.

«Да, был ветер, но мы не можем его контролировать, верно? Ветер мешал нам обоим, так что я не думаю, что в этом была проблема – ветер просто есть.

Корт местами был не в лучшем состоянии, но к этому нужно привыкать. Я лучше адаптировался. И у меня, и у него были плохие отскоки, это точно, но я не считаю, что проблема была настолько серьезной», – сказал Дардери на пресс-конференции.

