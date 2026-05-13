Дардери о словах Зверева про плохой корт в Риме: «Не считаю, что проблема была настолько серьезной»
Лучано Дардери отреагировал на слова Александра Зверева о состоянии кортов в Риме.
После поражения от Дардери в четвертом круге «Мастерса» (6:1, 6:7(10), 0:6) немец заявил, что это был худший корт, на котором он когда-либо играл.
«Да, был ветер, но мы не можем его контролировать, верно? Ветер мешал нам обоим, так что я не думаю, что в этом была проблема – ветер просто есть.
Корт местами был не в лучшем состоянии, но к этому нужно привыкать. Я лучше адаптировался. И у меня, и у него были плохие отскоки, это точно, но я не считаю, что проблема была настолько серьезной», – сказал Дардери на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Только потому что Зверев киса, так бы во 2 сете он кучу раз матч мог закрыть