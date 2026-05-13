Рууд о том, что проиграл три предыдущих полуфинала в Риме: «Надеюсь, четвертая попытка будет удачной»

Руне о полуфинале в Риме: я буду готов к очень тяжелому матчу.

Каспер Рууд высказался о том, что ни разу не выходил в финал «Мастерса» в Риме.

Норвежец четвертый раз вышел в полуфинал этого турнира. Его баланс на этой стадии в Риме – 0:3.

«У меня здесь было два поражения от Новака [Джоковича ], одно — от Хольгера Руне . Надеюсь, четвертая попытка будет удачной. У меня были шансы в матче против Хольгера – я выиграл первый сет и, кажется, вел с брейком. Но тогда он прибавил и вернулся в игру.

К сожалению, ни один из них не станет моим следующим соперником, хотя это отличные теннисисты, и против них всегда интересно играть. Хольгер, как мы знаем, скоро вернется. Хочу пожелать ему скорейшего восстановления – надеюсь, он вернется как можно быстрее.

А Новак – это Новак. Я не сыграю ни с кем из них завтра, но кто бы ни был соперником, я буду готов к очень тяжелому матчу», – сказал Рууд в интервью на корте.