2

Рууд обыграл Хачанова и десятый раз вышел в полуфинал «Мастерса»

25-я ракетка мира Каспер Рууд победил Карена Хачанова в четвертьфинале «Мастерса» в Риме – 6:1, 1:6, 6:2. Во втором сете при счете 1:0 матч был приостановлен из-за дождя на два с половиной часа.

Норвежец десятый раз вышел в полуфинал «Мастерса». Последний раз он играл в 1/2 финала ATP 1000 в мае прошлого года в Мадриде. Его статистика на этой стадии – 3:6. Также для Рууда это будет четвертый полуфинал на турнире в Риме (2020, 2022–2023).

Кроме того, Рууд одержал четвертую победу над соперником из топ-20 в этом сезоне (баланс – 3:4).

За выход в финал он поборется с Рафаэлем Ходаром или Лучано Дардери.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoКарен Хачанов
logoКаспер Рууд
logoРафаэль Ходар
logoЛучано Дардери
logoОткрытый чемпионат Италии
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же классно и мастерски провел 1 и 3 сэт Рудд!

Очень мотивирован, играл блестяще - цепко и резко! С такой игрой нужно в финал!
Комментарий удален пользователем
Ответ costa0545
Комментарий удален пользователем
Чего?)) Дождь пошел сразу после 1-го сета 😆
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гамбург (ATP). Хачанов в первом круге сыграет с Кецмановичем, Де Минаур – с Серундоло
51 минуту назад
Рууд – единственный, кто выходил в финалы грунтовых «Мастерсов» три сезона подряд
сегодня, 09:41
Рууд о доминировании Синнера и Алькараса: «Хотелось бы быть на их месте, но я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное»
сегодня, 09:25
Рууд о возможном финале против Синнера в Риме: «Я должен не думать о его уверенности и рекордах. В конце концов, он человек»
сегодня, 08:25
Мирра Андреева показала силовую тренировку
сегодня, 07:33Видео
«У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта – о состоянии Синнера в матче с Медведевым
сегодня, 06:38
Рим (ATP). Медведев и Синнер доиграют не ранее 16:00, Рууд вышел в финал
сегодня, 06:11
«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме
вчера, 20:21Фото
Медведев – судье о медицинском тайм-ауте Синнера: «Когда мы зовем физио из-за судорог, нас не штрафуют?»
вчера, 19:51
Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»
вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
сегодня, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем