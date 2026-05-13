Рууд обыграл Хачанова и десятый раз вышел в полуфинал «Мастерса»

25-я ракетка мира Каспер Рууд победил Карена Хачанова в четвертьфинале «Мастерса» в Риме – 6:1, 1:6, 6:2. Во втором сете при счете 1:0 матч был приостановлен из-за дождя на два с половиной часа.

Норвежец десятый раз вышел в полуфинал «Мастерса». Последний раз он играл в 1/2 финала ATP 1000 в мае прошлого года в Мадриде. Его статистика на этой стадии – 3:6. Также для Рууда это будет четвертый полуфинал на турнире в Риме (2020, 2022–2023).

Кроме того, Рууд одержал четвертую победу над соперником из топ-20 в этом сезоне (баланс – 3:4).

За выход в финал он поборется с Рафаэлем Ходаром или Лучано Дардери .