Алькарас о соперничестве с Синнером: «Нет необходимости ненавидеть друг друга только потому, что мы боремся за одну и ту же цель»

Алькарас о Синнере: мы помогаем друг другу становиться лучше.

Карлос Алькарас высказался о соперничестве с Янником Синнером.

«Мы показываем миру, что можем выходить на корт, выкладываться на максимум и пытаться доставить друг другу как можно больше проблем во время матча, а за пределами корта оставаться просто двумя парнями, которые отлично ладят. Мы помогаем друг другу становиться лучше.

Мы боремся за одну и ту же цель, но нет необходимости ненавидеть друг друга только потому, что мы хотим одного и того же. Когда ты соревнуешься на таком уровне, поддерживать близкую дружбу непросто. Но это возможно. Я только за.

Великие противостояния – это долгий процесс. Наше соперничество пока нельзя сравнивать с историческими, которые уже были в теннисе, потому что у нас впереди еще много лет. Надеюсь, мы продолжим играть друг против друга и будем делить между собой крупнейшие титулы», – сказал Алькарас в интервью Vanity Fair.

