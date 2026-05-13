  • Алькарас о соперничестве с Синнером: «Нет необходимости ненавидеть друг друга только потому, что мы боремся за одну и ту же цель»
Алькарас о соперничестве с Синнером: «Нет необходимости ненавидеть друг друга только потому, что мы боремся за одну и ту же цель»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о соперничестве с Янником Синнером.

«Мы показываем миру, что можем выходить на корт, выкладываться на максимум и пытаться доставить друг другу как можно больше проблем во время матча, а за пределами корта оставаться просто двумя парнями, которые отлично ладят. Мы помогаем друг другу становиться лучше.

Мы боремся за одну и ту же цель, но нет необходимости ненавидеть друг друга только потому, что мы хотим одного и того же. Когда ты соревнуешься на таком уровне, поддерживать близкую дружбу непросто. Но это возможно. Я только за.

Великие противостояния – это долгий процесс. Наше соперничество пока нельзя сравнивать с историческими, которые уже были в теннисе, потому что у нас впереди еще много лет. Надеюсь, мы продолжим играть друг против друга и будем делить между собой крупнейшие титулы», – сказал Алькарас в интервью Vanity Fair.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: vanityfair.com
Твои слова, Карлос, да болельщикам в уши! :)
Местным разнообразным глорам этого не понять)
Все забрать и поделить..
В теннисе в принципе ненависть к соперникам как таковая не приветствуется) это не UFC и не фигурное катание 😉
Ответ Алексей Иванов
Думаю, Остапенко надо попробовать перечисленные Вами виды спорта. Я б на это посмотрел.
Но зверев сказал- ты ему не соперник
Ответ z9dz9286c2
он такого не говорил
Ответ Arthritis
«Синнер отдельно, потом большая пропасть»
Полистай ленту
какой славный сладкий мальчуган. один в один как молодой Рафулик)
