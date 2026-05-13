Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала на втором парном тысячнике подряд
Андреева и Шнайдер сыграют в 1/4 финала парного WTA 1000 в Риме.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Ван Синьюй и Су-Вэй Се во втором круге парного турнира в Риме – 7:5, 6:2.
Россиянки вышли в четвертьфинал на втором парного тысячнике подряд. В Мадриде они дошли до финала.
Обе теннисистки закончили выступление в одиночном разряде – Андреева уступила Коко Гауфф в 1/4 финала (6:4, 2:6, 4:6), Шнайдер проиграла Наоми Осаке в третьем раунде (1:6, 2:6).
Дальше они встретятся с Анной Данилиной и Эйшей Мухаммед.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
на РГ Шнайдер будет играть в паре с Фернандес
После проигранного в одиночке финала Андреевой в Мадриде вполне закономерно. Но в паре они в этом сезоне, думаю, еще поиграют.
И хорошо, нечего Мирре на эти пары распыляться.
Ну, наконец то сосредоточатся на настоящем виде спорта, где команда, дружба, веселье, зрелищность, а не на индивидуалистическом, эгоистическом.
Молодцы, МиДи, продолжайте в том же духе.
