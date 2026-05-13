6

Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала на втором парном тысячнике подряд

Андреева и Шнайдер сыграют в 1/4 финала парного WTA 1000 в Риме.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Ван Синьюй и Су-Вэй Се во втором круге парного турнира в Риме – 7:5, 6:2.

Россиянки вышли в четвертьфинал на втором парного тысячнике подряд. В Мадриде они дошли до финала.

Обе теннисистки закончили выступление в одиночном разряде – Андреева уступила Коко Гауфф в 1/4 финала (6:4, 2:6, 4:6), Шнайдер проиграла Наоми Осаке в третьем раунде (1:6, 2:6).

Дальше они встретятся с Анной Данилиной и Эйшей Мухаммед.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
logoСу-Вэй Се
logoВан Синьюй
logoАнна Данилина
logoЭйша Мухаммед
пары
logoWTA
logoОткрытый чемпионат Италии
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
на РГ Шнайдер будет играть в паре с Фернандес
Ответ AFP1
на РГ Шнайдер будет играть в паре с Фернандес
После проигранного в одиночке финала Андреевой в Мадриде вполне закономерно. Но в паре они в этом сезоне, думаю, еще поиграют.
Ответ AFP1
на РГ Шнайдер будет играть в паре с Фернандес
И хорошо, нечего Мирре на эти пары распыляться.
Ну, наконец то сосредоточатся на настоящем виде спорта, где команда, дружба, веселье, зрелищность, а не на индивидуалистическом, эгоистическом.
Молодцы, МиДи, продолжайте в том же духе.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гамбург (ATP). Хачанов в первом круге сыграет с Кецмановичем, Де Минаур – с Серундоло
51 минуту назад
Рууд – единственный, кто выходил в финалы грунтовых «Мастерсов» три сезона подряд
сегодня, 09:41
Рууд о доминировании Синнера и Алькараса: «Хотелось бы быть на их месте, но я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное»
сегодня, 09:25
Рууд о возможном финале против Синнера в Риме: «Я должен не думать о его уверенности и рекордах. В конце концов, он человек»
сегодня, 08:25
Мирра Андреева показала силовую тренировку
сегодня, 07:33Видео
«У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта – о состоянии Синнера в матче с Медведевым
сегодня, 06:38
Рим (ATP). Медведев и Синнер доиграют не ранее 16:00, Рууд вышел в финал
сегодня, 06:11
«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме
вчера, 20:21Фото
Медведев – судье о медицинском тайм-ауте Синнера: «Когда мы зовем физио из-за судорог, нас не штрафуют?»
вчера, 19:51
Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»
вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
сегодня, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем