Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала на втором парном тысячнике подряд

Андреева и Шнайдер сыграют в 1/4 финала парного WTA 1000 в Риме.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Ван Синьюй и Су-Вэй Се во втором круге парного турнира в Риме – 7:5, 6:2.

Россиянки вышли в четвертьфинал на втором парного тысячнике подряд. В Мадриде они дошли до финала.

Обе теннисистки закончили выступление в одиночном разряде – Андреева уступила Коко Гауфф в 1/4 финала (6:4, 2:6, 4:6), Шнайдер проиграла Наоми Осаке в третьем раунде (1:6, 2:6).

Дальше они встретятся с Анной Данилиной и Эйшей Мухаммед .