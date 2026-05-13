Швентек после выхода в 1/2 финала в Риме: «Надеюсь сыграть еще два матча на этой неделе»

Ига Швентек об успешном выступлении в Риме: надеюсь сыграть еще два матча.

Третья ракетка мира Ига Швентек рассказала, что снова начала получать удовольствие от игры.

Ранее полька вышла в полуфинал тысячника, обыграв Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:2.

– Сегодня у вас не было ни одного брейк-пойнта на своей подаче. На каком этапе сейчас находится работа над этим аспектом игры?

– На грунте я не чувствую такого давления на подаче, потому что здесь от нее не так много зависит. Я знаю, что хорошо играю на задней линии, поэтому даже если плохо подаю, то все равно контролирую розыгрыш. Не думаю, что подача здесь настолько важна.

– В прошлом году вы говорили, что уже не помните, когда в последний раз играли свободно и расслабленно. А после Майами в этом сезоне сказали, что чувствовали себя немного потерянной на корте. Но сейчас все выглядит иначе. Вы снова начинаете получать удовольствие от игры?

– Да, когда ты хорошо играешь, хорошо чувствуешь мяч, делаешь правильные вещи и все складывается, тогда легко получать удовольствие. Сейчас я снова наслаждаюсь игрой.

– Насколько важна эта неделя для вашей уверенности на оставшуюся часть грунтового сезона?

– Моей целью было сыграть как можно больше матчей. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность, потому что по сравнению с предыдущими сезонами мне казалось, что я играю очень мало. Мне нравится проводить качественные матчи против лучших теннисисток.

Конечно, это придает уверенности. Можно сколько угодно тренироваться – если не проверять это в матчах, можно потерять ритм в важный момент. Я рада, что уже провела много матчей. Надеюсь сыграть еще два на этой неделе.

– Почему вы не играете в паре? Я вижу вас в миксте на «Шлемах» или на выставочных турнирах, но в паре вы почти не выступаете.

– За последние три сезона я провела больше матчей в одиночке, чем любая другая теннисистка, так что для парного разряда у меня просто нет места в расписании, – сказала Швентек на пресс-конференции.