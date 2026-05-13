Шнайдер заявилась на парный «Ролан Гаррос» с Фернандес, Калинская – с Кырстей, Звонарева – с Зигемунд, Винус – с Баптист
Опубликован заявочный лист женского парного «Ролан Гаррос».
Диана Шнайдер планирует сыграть в паре с Лейлой Фернандес на «Ролан Гаррос».
Также на грунтовый «Большой шлем» в паре заявлены:
Екатерина Александрова и Хаоцзин Чжань;
Ирина Хромачева и Анастасия Децюк;
Мария Козырева и Ирина Шиманович;
Александра Панова и Хэрриет Дарт;
Елена Приданкина и Тан Цяньхуэй.
Кроме того, на турнире впервые с 2021-го планирует сыграть Винус Уильямс. Она заявилась в паре с Хейли Баптист.
Полный список участниц здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @rolandgarros
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За Аню с Сораной с детства))
За Аню с Сораной с детства))
Это буквально то, что просто должно быть в женском теннисе))
Это буквально то, что просто должно быть в женском теннисе))
Было уже, они Мадрид выигрывали
Круть
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем