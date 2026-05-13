Музетти снялся с «Ролан Гаррос» и турнира в Гамбурге

Десятая ракетка мира Лоренцо Музетти не сыграет на «Ролан Гаррос » и ATP 500 в Гамбурге. Он снялся из-за травмы бедра.

«После вчерашнего матча я прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение прямой мышцы бедра. Это потребует нескольких недель отдыха и восстановления. К сожалению, это означает, что я не смогу принять участие на турнире в Гамбурге и «Ролан Гаррос». Это новость, которую мне очень тяжело принять.

Огромное спасибо болельщикам в Риме за невероятную поддержку. Именно ради этого я вышел на корт и отдал все силы на домашнем турнире. Я буду держать вас в курсе 🙏», – написал Музетти в соцсети.

В прошлом году итальянец дошел до полуфинала грунтового «Большого шлема».