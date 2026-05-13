Музетти снялся с «Ролан Гаррос» и турнира в Гамбурге
Десятая ракетка мира Лоренцо Музетти не сыграет на «Ролан Гаррос» и ATP 500 в Гамбурге. Он снялся из-за травмы бедра.
«После вчерашнего матча я прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение прямой мышцы бедра. Это потребует нескольких недель отдыха и восстановления. К сожалению, это означает, что я не смогу принять участие на турнире в Гамбурге и «Ролан Гаррос». Это новость, которую мне очень тяжело принять.
Огромное спасибо болельщикам в Риме за невероятную поддержку. Именно ради этого я вышел на корт и отдал все силы на домашнем турнире. Я буду держать вас в курсе 🙏», – написал Музетти в соцсети.
В прошлом году итальянец дошел до полуфинала грунтового «Большого шлема».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Музетти
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Во что превращается для меня этот РГ сложно описать приличными словами(
А, стоп, Алькараса же тоже не будет...
Хм, даже Хачанов уже 13-ый в посеве.
Надо, чтобы еще кто-то снялся))