Музетти снялся с «Ролан Гаррос» и турнира в Гамбурге

Десятая ракетка мира Лоренцо Музетти не сыграет на «Ролан Гаррос» и ATP 500 в Гамбурге. Он снялся из-за травмы бедра.

«После вчерашнего матча я прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение прямой мышцы бедра. Это потребует нескольких недель отдыха и восстановления. К сожалению, это означает, что я не смогу принять участие на турнире в Гамбурге и «Ролан Гаррос». Это новость, которую мне очень тяжело принять.

Огромное спасибо болельщикам в Риме за невероятную поддержку. Именно ради этого я вышел на корт и отдал все силы на домашнем турнире. Я буду держать вас в курсе 🙏», – написал Музетти в соцсети.

В прошлом году итальянец дошел до полуфинала грунтового «Большого шлема».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Музетти
Остаётся только крепится и верить в лучшее. Болельщики, семья и команда поддерживают Лоренцо на этом тяжелом пути профессионального спортсмена.
Во что превращается для меня этот РГ сложно описать приличными словами(
Ну, вот Рублев и попал в топ-12 на РГ))
А, стоп, Алькараса же тоже не будет...
Хм, даже Хачанов уже 13-ый в посеве.
Надо, чтобы еще кто-то снялся))
Ответ Антон Тимофеев
А в чем разница
Ответ zzzeeerrrooo
В том, что 13-16 в 4 круге попадают на 1-4, а 9-12 на 5-8
