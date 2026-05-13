Швентек впервые с августа вышла в полуфинал тысячника

Ига Швентек вышла в полуфинал тысячника в Риме.

Она обыграла Джессику Пегулу – 6:1, 6:2. Для Швентек это первая в сезоне победа над соперницей из топ-10. Ее общий баланс против игроков топ-10 теперь составляет 54:31.

Для Иги это 22-й полуфинал на турнирах WTA 1000 в карьере. Последний раз она доходила до этой стадии в Цинциннати в 2025 году.

В полуфинале трехкратная чемпионка римского тысячника встретится с победительницей матча Элина Свитолина – Елена Рыбакина .