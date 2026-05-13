Швентек впервые с августа вышла в полуфинал тысячника

Ига Швентек вышла в полуфинал тысячника в Риме.

Она обыграла Джессику Пегулу – 6:1, 6:2. Для Швентек это первая в сезоне победа над соперницей из топ-10. Ее общий баланс против игроков топ-10 теперь составляет 54:31.

Для Иги это 22-й полуфинал на турнирах WTA 1000 в карьере. Последний раз она доходила до этой стадии в Цинциннати в 2025 году.

В полуфинале трехкратная чемпионка римского тысячника встретится с победительницей матча Элина СвитолинаЕлена Рыбакина.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Давно Швёнтек не играла в своей наилучшей форме. Ни во всём прошлом году, ни в этом такого не было. И вот, похоже, это наконец случилось. И как раз вовремя, к Ролан Гаррос.
Давно Швёнтек не играла в своей наилучшей форме. Ни во всём прошлом году, ни в этом такого не было. И вот, похоже, это наконец случилось. И как раз вовремя, к Ролан Гаррос.
Случилось это, или нет узнаем только после РГ
Случилось это, или нет узнаем только после РГ
Нет, это УЖЕ случилось. После Ролан Гаррос мы узнаем, сохранила ли Швёнтек форму ещё на месяц.
Ига на грунте хвост распушила
Сегодня играла неплохо. Это радует. Старайся Ига. Пора уже оставить все эти проблемы в прошлом и идти дальше.👍.
Ого, даже вернулась в топ-10 гонки)
неожиданно качественная игра.
а ведь первый матч в Риме против Макнелли был абсолютно провальным в плане количества глупых ошибок
неожиданно качественная игра. а ведь первый матч в Риме против Макнелли был абсолютно провальным в плане количества глупых ошибок
Зато потом "вынесла" Коччаретто и Осаку.
Пока лучший результат в сезоне. Очень интересно. Посмотрим что будет дальше.
похоже Швентек главный,фаворит РГ.. в школе Надаля набралась.. всех выносит в Риме
