Швентек впервые с августа вышла в полуфинал тысячника
Ига Швентек вышла в полуфинал тысячника в Риме.
Она обыграла Джессику Пегулу – 6:1, 6:2. Для Швентек это первая в сезоне победа над соперницей из топ-10. Ее общий баланс против игроков топ-10 теперь составляет 54:31.
Для Иги это 22-й полуфинал на турнирах WTA 1000 в карьере. Последний раз она доходила до этой стадии в Цинциннати в 2025 году.
В полуфинале трехкратная чемпионка римского тысячника встретится с победительницей матча Элина Свитолина – Елена Рыбакина.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
а ведь первый матч в Риме против Макнелли был абсолютно провальным в плане количества глупых ошибок