  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джессика Пегула: «Неправильно судить о карьере игрока исключительно по титулам ТБШ»
28

Джессика Пегула: «Неправильно судить о карьере игрока исключительно по титулам ТБШ»

Джессика Пегула объяснила, почему некорректно судить о карьере игрока только по титулам «Большого шлема».

«Думаю, многие судят только по титулам на «Шлемах». Для человека, который не особо следит за теннисом, один выигранный турнир уже означает, что у тебя потрясающая карьера. Но более опытные болельщики часто думают иначе: «Она выиграла только один «Шлем» и больше ничего». Так что это неправильно.

Есть и обратная сторона. Некоторые игроки никогда не побеждали на «Шлемах», но провели действительно великолепные карьеры – выиграли кучу турниров и были невероятно стабильными. По-моему, здесь очень много серых зон.

Конечно, я очень хочу выиграть «Шлем», но при этом не хочу, чтобы это был разовый успех. Не хочу чувствовать, будто просто провела две невероятные недели, а потом сдулась. Это должно стать частью долгой и стабильной карьеры.

Некоторые игроки не справлялись с давлением после победы на «Шлеме». Особенно когда это происходит очень рано, в юном возрасте – наверное, это безумно тяжело», – сказала Пегула на пресс-конференции.

Что нужно знать о Джессике Пегуле. Ее отцу принадлежат команды НХЛ и НФЛ, но она к себе относится иронично

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoОткрытый чемпионат Италии
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятное дело, что карьера Пегулы уже лучше карьеры Радукану, Кенин или Андрееску и даже Остапенко (если конечно они еще не выиграют много чего).
Ответ Добрый Андрей
Понятное дело, что карьера Пегулы уже лучше карьеры Радукану, Кенин или Андрееску и даже Остапенко (если конечно они еще не выиграют много чего).
С чего бы это ? Вон сегодня как полетела сегодня против Швентек. Поэтому и не тянет на ТБШ. Пока она никто и звать ее никак.
Ответ Андрей Красин
С чего бы это ? Вон сегодня как полетела сегодня против Швентек. Поэтому и не тянет на ТБШ. Пока она никто и звать ее никак.
Это грунт, самое слабое её покрытие. Кепку в пф USO-24 она выбивала
Я согласен с Джесс, в этой парадигме карьера Сафиной и Дементьевой, в тыщу раз ярче и лучше, чем Радукану, Кенин, Вондуршевой вместе взятых.
Зверев поставил лайк
В этих словах чувствуется боль Джессики от того, что шлема у неё до сих пор нет.
а если у спортсенов нескольок шлемов, то правильно ли их между собой сравнивать только по числу шлемов?
А по чему еще судить? По количеству подписчиков в инсте? Выиграй Пигуля хоть 1 шлем, пела бы совсем по-другому ))))
Это точно не Зверев говорил?
Мне очень жаль Жабер, три финала и ноль титулов, Дементьева два финала, Лисицки и Радваньску, Янкович.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рууд – единственный, кто выходил в финалы грунтовых «Мастерсов» три сезона подряд
сегодня, 09:41
Рууд о доминировании Синнера и Алькараса: «Хотелось бы быть на их месте, но я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное»
сегодня, 09:25
Рууд о возможном финале против Синнера в Риме: «Я должен не думать о его уверенности и рекордах. В конце концов, он человек»
сегодня, 08:25
Мирра Андреева показала силовую тренировку
сегодня, 07:33Видео
«У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта – о состоянии Синнера в матче с Медведевым
сегодня, 06:38
Рим (ATP). Медведев и Синнер доиграют не ранее 16:00, Рууд вышел в финал
сегодня, 06:11
«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме
вчера, 20:21Фото
Медведев – судье о медицинском тайм-ауте Синнера: «Когда мы зовем физио из-за судорог, нас не штрафуют?»
вчера, 19:51
Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»
вчера, 19:26
Синнера стошнило по ходу матча с Медведевым в Риме
вчера, 19:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
38 минут назад
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем