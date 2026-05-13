Джессика Пегула: «Неправильно судить о карьере игрока исключительно по титулам ТБШ»

Джессика Пегула объяснила, почему некорректно судить о карьере игрока только по титулам «Большого шлема».

«Думаю, многие судят только по титулам на «Шлемах». Для человека, который не особо следит за теннисом, один выигранный турнир уже означает, что у тебя потрясающая карьера. Но более опытные болельщики часто думают иначе: «Она выиграла только один «Шлем» и больше ничего». Так что это неправильно.

Есть и обратная сторона. Некоторые игроки никогда не побеждали на «Шлемах», но провели действительно великолепные карьеры – выиграли кучу турниров и были невероятно стабильными. По-моему, здесь очень много серых зон.

Конечно, я очень хочу выиграть «Шлем», но при этом не хочу, чтобы это был разовый успех. Не хочу чувствовать, будто просто провела две невероятные недели, а потом сдулась. Это должно стать частью долгой и стабильной карьеры.

Некоторые игроки не справлялись с давлением после победы на «Шлеме». Особенно когда это происходит очень рано, в юном возрасте – наверное, это безумно тяжело», – сказала Пегула на пресс-конференции.

