Зверев, Шелтон, Фриц и Бублик заявились на турнир в Штутгарте
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Штутгарте, который начнется 8 июня.
Принять участие планируют:
Александр Зверев (3);
Бен Шелтон (6);
Тэйлор Фриц (9);
Александр Бублик (11);
Флавио Коболли (12);
Иржи Лехечка (13).
Ранее стало известно, что Ник Кириос получит wild card.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Класс, все serve-botы на месте. Не могли дождать травы и побежали на 250
