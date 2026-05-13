  • Энди Роддик: «Синнер в этом году такой же очевидный фаворит «Ролан Гаррос», каким в свое время был Надаль»
Энди Роддик: «Синнер в этом году такой же очевидный фаворит «Ролан Гаррос», каким в свое время был Надаль»

Роддик сравнил Синнера с Надалем: он такой же явный фаворит РГ.

Энди Роддик считает, что отсутствие Карлоса Алькараса делает Янника Синнера еще более явным фаворитом «Ролан Гаррос».

«Карлитос сказал, что не сыграет на «Ролан Гаррос». И это еще сильнее повышает шансы Синнера.

После этого он уверенно прошел Мадрид, а теперь посмотрите на игроков, которых мы считали следующим эшелоном.

Фис проводил отличный сезон, но Синнер довольно легко с ним разобрался в Мадриде – 6:2, 6:4, и матч был не таким близким, как может показаться. Сейчас у Фиса проблемы с бедром. Надеюсь, он восстановится, и ничего серьезного там нет.

Дрэйпер уже какое-то время не может найти свою игру. Со Зверевым я вообще не знаю, можем ли мы сказать: «Давайте глянем на него в пятисетовом формате, там его шансы выше».

Мне кажется, Синнер стал еще большим фаворитом просто из-за обстоятельств».

Отдельно Роддик сравнил нынешнее доминирование Синнера с лучшими годами Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Если Джокович сейчас считается вторым фаворитом, хотя он далеко не в оптимальной форме, а Зверев — самый вероятный претендент на полуфинал или финал, но при этом его шансы против Синнера невелики… то возникает вопрос: а разве Синнер в этом году не такой же явный фаворит Парижа, каким был Рафа в свои лучшие времена?

Я не сравниваю их наследие конкретно на этом турнире. Но если смотреть вот этот короткий отрезок… можно сказать, что его ближайшие пять конкурентов в той или иной степени имеют проблемы.

При этом не хочется проявлять неуважение к Рафе. Если брать все покрытия, это лучший игрок, кого я видел, и его даже близко не с кем сравнивать.

Я знаю, многие говорят, что Алькарас и Синнер его бы обыграли. Но нет. Даже при нынешнем доминировании Синнера – нет.

Мои слова – не сравнение Синнера и Рафы. Я просто говорю: если у Надаля в Париже были условные 90% шансов на титул, то разве у Синнера сейчас не примерно такая же ситуация?» – сказал Роддик в своем подкасте Served.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Served with Andy Roddick
Да, было бы здорово, если Касперу бог назначил такую же миссию, как и Медведеву - взять один титул БШ, остановив какого-нибудь киборга.
Ответ Shamanuchi
Был такой швед Содерлинг..
Ответ Glenn Tipton
... благодаря которому Федерер в 2009 году собрал карьерный Большой Шлем. Эх, было времечко!..
Только Надаль играл против опасных соперников и травм, а тут… половина 10ки могут влететь 6-0 непонятно кому
А мне вот кажется, что Синнер, играя всё подряд, устанет как раз на РГ, попадет на какого-нибудь крепкого грунтовика, типа Рууда, и проиграет.
Ответ Header
Ему 24 года, самый расцвет . Думаю, неделя после Рима и до РГ , ему хватит для отдыха
Ответ Header
Забавно, что из всех грунтовиков упомянут именно Рууд, у которого 0-8 по сетам)
Всегда корректный Энди Роддик сделал столько оговорок, говоря про абсолютно очевидные шансы Синнера на этом РГ, что понимаешь насколько все опасаются кого-то задеть или обидеть своими сравнениями. Все, кроме Зверева :)
Надаль - это в целом величайший теннисист.
Надаль - это, типа, сын сюжета, как Джон Уик, кем бы ты ни был, всё равно проиграешь. Почти Высший Разум. 😆
> Если брать все покрытия, это лучший игрок, кого я видел

Не очень понятная фраза. Рафа был хорош на естественных покрытиях (понятно, что грунт отдельная категория), но вот с хардом практически всю карьеру у него были проблемы. Тут и личка с Федерером, которому он на харде проиграл все последние матчи, и ни одного итогового. Что странно для самого лучшего игрока, которого видел Роддик. Но это с дивана, а на корте он мог впечатлить Энди больше остальных.
Ответ Andrey Shvalbe
Роддик имел в виду, что Рафа на грунте лучше чем хоть кто на любом (одном определенном) покрытии, будь то Новак на харде, Роджер на траве или Макинрой на ковре
Ответ Andrey Shvalbe
Возможно, он имел в виду, что Надаль играл на грунте лучше, чем кто-либо на каком-либо покрытии. Просто не очень ясно выразился или перевод чуть подкачал. Потому что иначе действительно странно, Федерер и тем более Джокович были более универсальными, а у Надаля, при всех его успехах на харде и траве, был очень явный перекос в сторону грунта.
Столько оговорок в пользу священной коро...Рафы Надаля а боже мой. Чтобы даже минимально не обидеть вамосов и рекорд рг
А по факту сценарий, с которым Синнер подходит к рг очень похож на практически каждый год золотой эры тенниса 2007-2023 - все распыляются на весь сезон, пока Рафа делает все ставки на рг
С той разницей, что здесь никого кроме синнера в туре уже толком нет, поэтому можно распыляться на всё остальное, всё равно заберёшь рг
Я например за почти 20 лет ни разу не видел сценарий, где пикового Феда, Тима или Вавра кинули в полуфинале, а в финале ждал пиковый Ноле.
А на ао это классика Новаче, даже в 39 тот же сценарий
У Рафы нет ни одного рг , сопостовимого с ао11 и ао26 в полуфинале -финале
Ответ Nikolay Stavrogin
База.
Синнер и Алькарас обыграли бы Надаля на грунте? Смешно, если вспомнить финал ОИ в Париже или 1/2 нынешнего АО
