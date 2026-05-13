Энди Роддик: «Синнер в этом году такой же очевидный фаворит «Ролан Гаррос», каким в свое время был Надаль»
Энди Роддик считает, что отсутствие Карлоса Алькараса делает Янника Синнера еще более явным фаворитом «Ролан Гаррос».
«Карлитос сказал, что не сыграет на «Ролан Гаррос». И это еще сильнее повышает шансы Синнера.
После этого он уверенно прошел Мадрид, а теперь посмотрите на игроков, которых мы считали следующим эшелоном.
Фис проводил отличный сезон, но Синнер довольно легко с ним разобрался в Мадриде – 6:2, 6:4, и матч был не таким близким, как может показаться. Сейчас у Фиса проблемы с бедром. Надеюсь, он восстановится, и ничего серьезного там нет.
Дрэйпер уже какое-то время не может найти свою игру. Со Зверевым я вообще не знаю, можем ли мы сказать: «Давайте глянем на него в пятисетовом формате, там его шансы выше».
Мне кажется, Синнер стал еще большим фаворитом просто из-за обстоятельств».
Отдельно Роддик сравнил нынешнее доминирование Синнера с лучшими годами Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».
«Если Джокович сейчас считается вторым фаворитом, хотя он далеко не в оптимальной форме, а Зверев — самый вероятный претендент на полуфинал или финал, но при этом его шансы против Синнера невелики… то возникает вопрос: а разве Синнер в этом году не такой же явный фаворит Парижа, каким был Рафа в свои лучшие времена?
Я не сравниваю их наследие конкретно на этом турнире. Но если смотреть вот этот короткий отрезок… можно сказать, что его ближайшие пять конкурентов в той или иной степени имеют проблемы.
При этом не хочется проявлять неуважение к Рафе. Если брать все покрытия, это лучший игрок, кого я видел, и его даже близко не с кем сравнивать.
Я знаю, многие говорят, что Алькарас и Синнер его бы обыграли. Но нет. Даже при нынешнем доминировании Синнера – нет.
Мои слова – не сравнение Синнера и Рафы. Я просто говорю: если у Надаля в Париже были условные 90% шансов на титул, то разве у Синнера сейчас не примерно такая же ситуация?» – сказал Роддик в своем подкасте Served.
Не очень понятная фраза. Рафа был хорош на естественных покрытиях (понятно, что грунт отдельная категория), но вот с хардом практически всю карьеру у него были проблемы. Тут и личка с Федерером, которому он на харде проиграл все последние матчи, и ни одного итогового. Что странно для самого лучшего игрока, которого видел Роддик. Но это с дивана, а на корте он мог впечатлить Энди больше остальных.
А по факту сценарий, с которым Синнер подходит к рг очень похож на практически каждый год золотой эры тенниса 2007-2023 - все распыляются на весь сезон, пока Рафа делает все ставки на рг
С той разницей, что здесь никого кроме синнера в туре уже толком нет, поэтому можно распыляться на всё остальное, всё равно заберёшь рг
Я например за почти 20 лет ни разу не видел сценарий, где пикового Феда, Тима или Вавра кинули в полуфинале, а в финале ждал пиковый Ноле.
А на ао это классика Новаче, даже в 39 тот же сценарий
У Рафы нет ни одного рг , сопостовимого с ао11 и ао26 в полуфинале -финале