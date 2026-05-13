Гауфф о прогрессе Андреевой: «Я заметила изменения, но не буду о них говорить»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Миррой Андреевой в четвертьфинале тысячника в Риме – 4:6, 6:2, 6:4.

– Думаю, сегодня я играла намного лучше. Особенно хорошо работали форхенд и прием.

Конечно, хотелось бы закрыть матч чуть раньше в третьем сете. Мирра действительно прибавила ближе к концовке. Но в целом я почти в каждом гейме играла правильно.

Да, в целом я довольна своей игрой.

– Если сравнивать с прошлым годом: тогда было два сета, сейчас – три. Ты заметила какие-то изменения в ее игре – технические или тактические?

– Да, мне кажется, в целом она стала играть лучше. Я заметила некоторые изменения, но не думаю, что буду говорить, какие именно.

Во втором и третьем сетах мне удалось хорошо подстроиться.

– В таких медленных и тяжелых условиях твоим соперницам трудно забить навылет. Похоже, тебе нравится играть в таких условиях, хотя многие жалуются. Как это ощущается?

– Конечно, это тяжело. Думаю, мне такие условия скорее на руку. Хотя и мне непросто – когда мячи становятся тяжелыми, играть тоже сложно.

Был один гейм, где я чувствовала, что просто не могу достаточно глубоко принимать подачу. Хотя в итоге я его выиграла. Но мне казалось, что мячи летят слишком коротко, и она постоянно меня за это наказывала.

Так что для меня это одновременно и плюс, и минус. Все зависит от соперницы.

– На этой неделе у тебя уже были матчи, где ты сама отыгрывала серьезную фору. А когда теперь уже соперница начинает возвращаться в игру – это помогает понять, что чувствовали твои оппонентки?

– Да, честно говоря, было тяжело. Когда ведешь в счете против Мирры, понимаешь, что она может в любой момент начать показывать невероятный теннис.

Но я также думала о том, что в прошлом матче отыграла матчбол и вообще могла сегодня не оказаться на корте.

Я пыталась просто ценить момент и то, что я вообще здесь играю, даже когда матчболы начали испаряться. Наверное, это было видно по моей реакции после каждого упущенного шанса», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

