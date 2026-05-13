Гауфф – вторая после Тозья полуфиналистка Рима с тремя камбэками с 0:1 по сетам

Коко Гауфф стала всего второй теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть минимум три матча с 0:1 по сетам на пути к полуфиналу в Риме. Ранее это удавалось только Натали Тозья в 1989 году.

Кроме того, 22-летняя американка стала третьей самой молодой теннисисткой с 1990 года, кому удалось выйти как минимум в 15 полуфиналов на турнирах категории WTA 1000 / Tier I.

Моложе нее это сделали только Мартина Хингис и Мария Шарапова .