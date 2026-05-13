Ходар повторил достижение Надаля

Рафаэль Ходар, в Риме обыгравший Лернера Тьена (6:1, 6:4), вышел в четвертьфинал на втором «Мастерсе» подряд.

19-летний испанец стал всего вторым теннисистом в возрасте до 20 лет, которому удалось добраться до этой стадии в Мадриде и Риме в рамках одного сезона. В 2005-м это сделал Рафаэль Надаль, в обоих случаях в итоге взявший титулы. При этом Madrid Open тогда проходил в октябре на крытом харде.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Я извиняюсь, но ПОВТОРИЛ - это выиграл оба, а не четверти
Надаль, конечно, "страшный человек", в 19 лет щелкать грунтовые мастерсы подряд. Вот это машина была)
В 18 лет, Надаль уже выиграл Ролан Гаррос) и то, во многом из-за травм, он попал в Париж только в 2005 году, и сходу взял титул
Он по факту его выиграл в 19. Ему по ходу турнира исполнилось 19 лет
