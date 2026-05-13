Ходар повторил достижение Надаля

Рафаэль Ходар , в Риме обыгравший Лернера Тьена (6:1, 6:4), вышел в четвертьфинал на втором «Мастерсе» подряд.

19-летний испанец стал всего вторым теннисистом в возрасте до 20 лет, которому удалось добраться до этой стадии в Мадриде и Риме в рамках одного сезона. В 2005-м это сделал Рафаэль Надаль , в обоих случаях в итоге взявший титулы. При этом Madrid Open тогда проходил в октябре на крытом харде.