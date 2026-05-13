Даниил Медведев: «Глубина ударов – это то, что невозможно натренировать, если ты не Синнер»

Медведев о глубине ударов: не могу включить это по волшебству.

Даниил Медведев прокомментировал победу над Тиаго Тиранте в четвертом круге «Мастерса» в Риме – 6:3, 6:2.

– Даниил, матч получился полным затяжных розыгрышей и великолепных ударов. Ты нашел отличный ритм и, кажется, продолжил в том же духе, что и вчера.

– Да, считаю, что сегодня отлично играл. Примерно так же, как вчера в концовке второго и в третьем сете. Отличный теннис, отличные удары – я очень доволен. Хороший счет против очень сильного соперника на грунте, поэтому рад, что все так получилось.

– Мне кажется, большая часть твоего успеха в этом году связана с тем, что ты снова стал наносить более глубокие удары. Согласен?

– Да, конечно. В моей игре глубина ударов очень важна. Но, к сожалению, это такая часть тенниса, которую не особо можно натренировать – если ты не Синнер. На тренировке, честно, думаю, большинство игроков топ-100 могут стабильно попадать глубоко. Но в матче тебе подают то косую 180, то по центру 200+, и тут уже все зависит от ритма, который ты находишь по ходу игры и турнира.

За счет этого ритма ты начинаешь контролировать игру. Многие это понимают. У кого-то получается держать такой уровень один матч, у кого-то – даже один сет. Я знаю, как это делать на протяжении долгого времени, но не знаю, как включать это по волшебству. Не могу сказать: «Вот приеду на «Ролан Гаррос» или «Уимблдон» – и точно у меня будет получаться». Но я сделаю все возможное. Поэтому рад, что сейчас это получается.

– Кроме того, дропшоты сегодня тоже работали очень хорошо.

– Да, укороченные на грунте – это всегда часть игры и тактики. На харде я тоже иногда их использую, но редко. А на грунте я всегда часто укорачивал. И сегодня действительно много хороших получилось, так что это тоже помогло.

– Твой следующий соперник – еще один молодой испанский талант Мартин Ландалусе. Что можешь сказать о нем, хотя раньше вы не играли?

– Это вообще чудо – играть «Мастерс» и три матча подряд проводить против соперников, с которыми никогда раньше не встречался (улыбается). Это редкость. Он очень хорошо играет, очень перспективный игрок. Нужно будет быть готовым на 100%. По тактике еще поговорим с тренером, а так – надо просто хорошо подготовиться, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
9 комментариев
Когда Даня не психует, а играет, как вчера-это удовольствие
Так он не психует как раз когда играет хорошо, а когда ничего не получается, у него башню рвет)
Его психи тоже часть него. Его нужно принимать таким какой он есть. А он абсолютно неординарный. За ним всегда интересно наблюдать. Ракетку разбил в Монако просто шедеврально. У него могут быть неудачные матчи, а могут быть абсолютно гениальные. Это Даня. Верю что он свой лучший матч в сезоне, а может и в карьере, еще сыграет.
У Синнера автоматом включается глубина ударов 😄
Цейсовский чип стоит, а у Дани цскашный..
Спасибо за объямнегие технических деталей игры для дилетантов. Удачи Даниилу.
А мне очень понравилось, как он против испанца играл. Скольким таким нежданчикам он проиграл с чудовищными ошибками и психами.
И просто удовольствие было смотреть, как он спокойно перевернул ход матча и задавил грунтовика.
Вчера вообще шикарный матч провел.
Но этот Ландалус ваще не подарок:( с ним очень тяжело будет.
Евгений Александрович в своё время про концентрацию всё рассказывал. Никак поймать её не мог. Теперь вот про трудноуловимый ритм рассказывать модно стало. И вообще, может быть дело не в ритме, а в тЕни, которая к концу второго сета покрыла почти весь корт и влага стала заметно больше на грунте задерживаться? Вместо скольжения мяча стал появляться его отскок😊
