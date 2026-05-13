Рублев о текущей форме Синнера: «Год назад он хотя бы иногда ошибался»

Андрей Рублев оценил победу над Николозом Басилашвили в четвертом круге «Мастерса» в Риме – 3:6, 7:6(5), 6:2.

– Андрей, какой захватывающий матч. Два сета тебе приходилось справляться с Николозом на пике его игры. Потом ты еще и сам себе привез брейк с этим штрафом на очко, но все равно нашел выход из ситуации. Как тебе этот матч?

– Да не знаю, честно говоря. Просто уже сам себе сказал: будь что будет. Просто борись, играй, неважно как.

Пытайся лишний раз перебить мяч на ту сторону, вообще уже ни о чем не думай. Просто делай, что можешь, и верь в себя, что получится. В итоге получилось.

– Мы видели твой внутренний диалог и разговоры с Маратом. Он что-то показывал руками. Что именно вы искали и как он помог тебе это найти?

– Да я не знаю, что мы искали во время матча (смеется). Ничего мы не искали. Он просто подсказывал: «Играй уже, начни играть, хватит бояться. Играй первым номером, атакуй, агрессируй, не жди».

Ну и я пытался в тот момент как мог играть более агрессивно, хотя бы чуть-чуть поддавливать. И в итоге потихоньку начало получаться. Все лучше и лучше.

– Дальше тебя ждет главное испытание – Янник Синнер. Не буду спрашивать, чего ты ожидаешь, тут все очевидно. Но из всего, что он делает, что впечатляет тебя больше всего?

– Наверное, то, что он вообще не ошибается. Как-то перестал ошибаться (смеется).

Год назад он хотя бы иногда ошибался. Посмотрим. Не знаю, будет интересно.

Особенно для меня интересно посмотреть перед «Ролан Гаррос», что вообще получится, – сказал Рублев в интервью «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
просто фарма итальянская за год на новый уровень вышла!
Рублёв пытается играть в теннис, Синнер играет в пинг-понг 😄
Звучит обречённо..
Ответ Олег Трофимов
Ну началось, посыпался уже перед матчем.
Помню, перед Алькарасом в Мадриде 2 года назад он примерно тоже самое говорил, а потом вышел и выиграл. Рублёв - вообще пессимист по натуре, но это не значит, что он сдается до матча, уверен, что выйдет и будет бороться. Другое дело, что Синнер лучше абсолютно по всем параметрам.
