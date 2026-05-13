Хачанов перед матчем с Руудом: «На грунте его удары становятся еще эффективнее»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Дино Прижмичем в четвертом круге «Мастерса» в Риме – 6:1, 7:6(2).

– Карен, для тебя это новое достижение – первый четвертьфинал в Риме. Сегодня ты провел отличный матч против Прижмича. Согласен?

– Честно говоря, сегодня с самого первого гейма, с первого сета начал очень уверенно. В принципе, то, что хотел делать, – получалось. Поэтому тяжело к чему-то придраться.

Может быть, во втором сете в начале проиграл свою подачу – новые мячи, плюс, не знаю, может, чуть потерял фокус. После легкого первого сета, когда выигрываешь 6:0 или 6:1, иногда тяжело продолжать в том же духе. Начинаешь думать: «Все получается, все классно», и, возможно, даже немного [перебарщиваешь с мыслями].

Этот гейм меня немного выбил из колеи, но я остался в матче, смог брейкануть обратно, и второй сет получился уже очень напряженным.

– Да, два совершенно разных сета.

– Опять же, это теннис. Тяжело ожидать, что ты выиграешь 6:1, 6:1 или 6:1, 6:2. Конечно, здорово, если так получается, но ты всегда настраиваешься на борьбу.

Как я говорил до матча, это непростой соперник. За последнюю неделю у него были хорошие победы, поэтому ожидать, что ты его легко обыграешь, было бы необоснованно. Я готовился к тяжелому матчу, и второй сет именно таким и получился.

– Со стороны заметно, насколько хорошо ты сейчас двигаешься по корту. Даже лучше, чем обычно. Ты и сам это ощущаешь?

– Ну это все взаимосвязано. Я уже говорил, что у меня были проблемы с ракеткой, со струнами – в плане ощущений. Из-за этого я немного потерял уверенность именно в ударах.

А когда нет уверенности, вся биомеханика, грубо говоря, не функционировала. Я вроде тренировался хорошо, был готов, но голова, возможно, работала не так, как нужно. Фокус смещался на другие вещи.

Сейчас, слава богу, как велосипед – все взаимосвязано, все работает. Об этом я говорил еще после первого круга. Надеюсь продолжать улучшать игру, получать удовольствие, как сейчас, и стараться выигрывать.

– Ты сыграешь против Каспера Рууда, которого мы все знаем как настоящего мастера грунта. Можешь объяснить, в чем его класс?

– Мы, кстати, вчера с ним тренировались (улыбается). Он грунтовик. Да, у него были хорошие результаты и на харде, он был второй ракеткой мира, у нас был тяжелый полуфинал US Open-2022.

Но на грунте его удары становятся еще эффективнее. Он играет с очень тяжелым вращением, все делает очень стабильно и справа, и слева, хорошо двигается.

Он такой универсальный игрок, который постоянно заставляет тебя сыграть еще один мяч. Поэтому против него получается очень специфический, настоящий грунтовый теннис, – сказал Хачанов в интервью «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
