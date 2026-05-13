Медведев – третий действующий теннисист с минимум двумя четвертьфиналами на каждом из девяти «Мастерсов»

Медведев повторил достижение Джоковича и Зверева.

Даниил Медведев стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Риме.

Он обыграл Тиаго Тиранте со счетом 6:3, 6:2.

Медведев стал всего третьим действующим теннисистом, которому удалось выйти как минимум в два четвертьфинала на каждом из девяти «Мастерсов».

Ранее подобного достижения добивались только Новак Джокович и Александр Зверев .

