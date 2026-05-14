Рим (ATP). Медведев вышел в полуфинал, Рублев, Хачанов, Ходар выбыли
В Риме проходят четвертьфиналы «Мастерса».
Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру, Даниил Медведев прошел Мартина Ландалусе.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
6 – 17 мая 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
628 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Какой же тяжелый матч.
Прекрасно.
Грунтовый полуфинал Мастерса!
400 очков на турнире.
510 очков на грунте в 2026 - против 410 в 2025. И этот отрезок Медведев лучше провел.
2220 очков в гонке-2026 против 1220 в 2025 после РГ-2025. +1000 к прошлому году.
Даниил зашел в топ-8. И до 7-го места всего 10 очков.
Жизнь налаживается))
Теперь быстренько отлететь Яннику, слить РГ и спокойно играть вторую половину года))
Ландалусе крутой, далеко пойдет, спасибо ему за игру и турнир.
Вообще может далеко пойти, тк в отличие от тех же Ходаров и Блоксов он уже и на хардовом Мастерсе однажды хорошо наперформил
Ну а Даня - не знаю, как вы, а я до сих пор просто радуюсь любой его победе на грунте, без особых ожиданий от следующих матчей
В этом году на Мастерсах побеждает пока один человек, но вполне отчетливо вырисовывается поросль, которые не сегодня так завтра могут тем двоим надавить на простату, в отличие от придурков типа Фиса, Музетти и пр.