Медведев впервые с 2023-го вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Девятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Тиаго Тиранте в четвертом круге турнира в Риме. Матч закончился со счетом 6:3, 6:2.
Россиянин впервые с 2023-го вышел в четвертьфинал этого «Мастерса». Тогда он стал чемпионом турнира.
В целом Медведев 27-й раз вышел в 1/4 финала «Мастерса». Его баланс на этой стадии – 17:9.
Дальше он встретится с Мартином Ландалусе.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Посмотрим что будет дальше
Если Янник третью ракетку громит влегкую, то ожидать чего-то от Даниила, да еще и на грунте, я бы не стал.
Для меня важнее стал бы сам факт выхода в полуфинал Рима, а там пусть хоть 0-6, 0-6 улетает, пофик))
Казалось что только вчера
.ну от силы позавчера Даня взял свой единственный грунтовой мастерс. А уже 3 года прошло(
РГ который начнется через 10 дней все покажет
И его результаты не дают сделать особых выводов.
Вот на Уим и Юсо имеет смысл посмотреть.
А РГ...на котором наша тройка и в полуфинал то никогда не выходила...что есть, что нет)))