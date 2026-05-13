Медведев впервые с 2023-го вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Тиаго Тиранте в четвертом круге турнира в Риме. Матч закончился со счетом 6:3, 6:2.

Россиянин впервые с 2023-го вышел в четвертьфинал этого «Мастерса». Тогда он стал чемпионом турнира.

В целом Медведев 27-й раз вышел в 1/4 финала «Мастерса». Его баланс на этой стадии – 17:9.

Дальше он встретится с Мартином Ландалусе .