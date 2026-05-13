27

Медведев впервые с 2023-го вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Тиаго Тиранте в четвертом круге турнира в Риме. Матч закончился со счетом 6:3, 6:2.

Россиянин впервые с 2023-го вышел в четвертьфинал этого «Мастерса». Тогда он стал чемпионом турнира.

В целом Медведев 27-й раз вышел в 1/4 финала «Мастерса». Его баланс на этой стадии – 17:9.

Дальше он встретится с Мартином Ландалусе.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoМартин Ландалусе
logoОткрытый чемпионат Италии
logoТиаго Тиранте
logoATP
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня вообще все трое порадовали, что сейчас не часто случается. Даня сыграл уверенно. Видно было, что был спокоен и выиграл на классе.
Ответ Evgen Vynokurov
Сегодня вообще все трое порадовали, что сейчас не часто случается. Даня сыграл уверенно. Видно было, что был спокоен и выиграл на классе.
Интересно когда последний раз все наши в 1/4 были
Ответ Мин Илhaм
Интересно когда последний раз все наши в 1/4 были
Читал, что так было только в 2005 в Цинциннати. Сафин, Давыденко и Южный выходили. Но в полуфинал не пробился ни один из них.
Очень приличный уровень от Дани
Посмотрим что будет дальше
Ответ Андрей Никитин99
Очень приличный уровень от Дани Посмотрим что будет дальше
Его уровень увидеть можно будет против итальянца
Ответ zzzeeerrrooo
Его уровень увидеть можно будет против итальянца
Вот как раз против итальянца ничего мы не увидем))
Если Янник третью ракетку громит влегкую, то ожидать чего-то от Даниила, да еще и на грунте, я бы не стал.
Для меня важнее стал бы сам факт выхода в полуфинал Рима, а там пусть хоть 0-6, 0-6 улетает, пофик))
Красава Медвед)
Даня сегодня красавчик))) Жаль Синнер дальше маячит.
Ответ Tante Ellen
Даня сегодня красавчик))) Жаль Синнер дальше маячит.
да ладно, не такая уж это проблема. Если бы Даня стабильно доходил до Синнера, то мог бы и обыграть, ведь уже бывал близок. Проблема, что спотыкается об игроков сильно ниже статусом, надо этого не допускать
Ответ Jacky_Shadow
да ладно, не такая уж это проблема. Если бы Даня стабильно доходил до Синнера, то мог бы и обыграть, ведь уже бывал близок. Проблема, что спотыкается об игроков сильно ниже статусом, надо этого не допускать
Это не проблема, а реальность пост-праймового Медведева. Дальше только так, даже при отличной форме и уверенности в себе. Сейчас слишком часто игроки ноунеймы из топ-100 могут сыграть один-два матча в бисову силу и обнажить игровые и психологические проблемы даже именитых оппонентов. А у Медведева и те, и другие присутствуют. Невнятные корты с убогими мячами дополнительно добавляют изюминки.
Время вода
Казалось что только вчера
.ну от силы позавчера Даня взял свой единственный грунтовой мастерс. А уже 3 года прошло(
Между первой и двойной
Возрождение мужского российского тенниса! Медведев сменил тренера и восстал из пепла, Рублев наконец то пожинает плоды работы с Сафиным, Хачанов набрал свою классическую форму
Ответ lanesrA14
Возрождение мужского российского тенниса! Медведев сменил тренера и восстал из пепла, Рублев наконец то пожинает плоды работы с Сафиным, Хачанов набрал свою классическую форму
Это уже закат
РГ который начнется через 10 дней все покажет
Ответ zzzeeerrrooo
Это уже закат РГ который начнется через 10 дней все покажет
Рг ничего не покажет, хотя бы, в силу того, что для Медведева этот Шлем исторически самый худший))
И его результаты не дают сделать особых выводов.
Вот на Уим и Юсо имеет смысл посмотреть.
А РГ...на котором наша тройка и в полуфинал то никогда не выходила...что есть, что нет)))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гамбург (ATP). Хачанов в первом круге сыграет с Кецмановичем, Де Минаур – с Серундоло
58 минут назад
Рууд – единственный, кто выходил в финалы грунтовых «Мастерсов» три сезона подряд
сегодня, 09:41
Рууд о доминировании Синнера и Алькараса: «Хотелось бы быть на их месте, но я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное»
сегодня, 09:25
Рууд о возможном финале против Синнера в Риме: «Я должен не думать о его уверенности и рекордах. В конце концов, он человек»
сегодня, 08:25
Мирра Андреева показала силовую тренировку
сегодня, 07:33Видео
«У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта – о состоянии Синнера в матче с Медведевым
сегодня, 06:38
Рим (ATP). Медведев и Синнер доиграют не ранее 16:00, Рууд вышел в финал
сегодня, 06:11
«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме
вчера, 20:21Фото
Медведев – судье о медицинском тайм-ауте Синнера: «Когда мы зовем физио из-за судорог, нас не штрафуют?»
вчера, 19:51
Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»
вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
сегодня, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем