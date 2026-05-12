  • Швентек о состоянии тренера после травмы ахилла: «К счастью, с каждым днем он все лучше ходит на костылях»
Ига Швентек: я с самого начала хорошо поняла Ройга.

Ига Швентек высказалась о состоянии здоровья тренера после травмы. Ранее полька рассказала, что Франсиско Ройг порвал ахилл на тренировке.

– Тренировочный корт очень далеко. Как Фрэнсис туда добирается? Он передвигается на гольф-каре?

– Да, он ездит на багги. Это нас очень выручает, потому что в первый день его не было, и ему пришлось идти до кортов пешком. Это было довольно тяжело.

К счастью, с каждым днем он все лучше ходит на костылях, учится – это новый навык (смеется).

– Что дает вам новый тренер?

– Честно говоря, мне кажется, что я с самого начала хорошо поняла Фрэнсиса. Думаю, это также зависит от конкретных отношений с тренером.

Но любой игрок хочет тренера с хорошим взглядом на игру, с четким планом и пониманием, как его реализовать. У Фрэнсиса есть очень хорошее чувство того, как адаптировать тренировки под текущие потребности игрока. Он также учитывает все факторы, которые влияют на процесс.

На тренировках все как будто складывается вместе – физическая, ментальная и техническая часть. Ты понимаешь, что он учитывает все это. Это приятно, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Надо ему на йогу ходить, задеревенел..
