  Кейхилл о том, что Синнера называют роботом: «Это не так. В нем есть часть, которая любит риск»
Кейхилл о том, что Синнера называют роботом: «Это не так. В нем есть часть, которая любит риск»

Даррен Кейхилл объяснил, почему не считает Янника Синнера роботом.

– Синнера называют роботом. Это действительно так?

– Это не так. В нем есть часть, которая любит риск, но она не так заметна на корте. Во время матча внутри него словно включается компьютер, который постоянно работает. Он просчитывает вероятность выиграть розыгрыш, выбирает более надежный удар с меньшим риском, и это характеристика игрока-победителя.

В жизни он совсем другой. Он любит гонки и скорость, любит адреналин. Но эти две стороны соединяются в одном игроке, который невероятно профессионален: тренировки, питание, отдых – он каждый раз старается выходить на корт с целью расти и становиться лучше. Поэтому он чемпион.

– Это объясняет, почему Синнер становится сильнее после каждой неудачи? После поражения на «Ролан Гаррос» Янник выиграл «Уимблдон», после разочарования на Australian Open он не сбавляет темп…

– У него есть особый врожденный талант, который мы, тренеры, не можем дать. Это внутренний импульс, который заставляет его учиться в каждой ситуации. Янник учится не только после поражений, но и после побед. Выигрывает он или проигрывает – он смотрит на все через одну призму: «Как я могу сегодня стать лучше?». В этом его сила.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: gazzetta.it
11 комментариев
В нем есть модуль, который отвечает за риск
и он его отключает на время игры, интервью и разбирательств по допинговым делам
Может быть Анна Калинская знает, где у этого "робота" кнопка )
Да мы в курсе, далеко не каждый согласится допинг-схему организовать)
Он робот, который любит риск - новое слово в высоких технологиях)))
"Во время матча внутри него словно включается компьютер, который постоянно работает. Он просчитывает вероятность выиграть розыгрыш, выбирает более надежный удар с меньшим риском, и это" как раз характеристика робота
Это характеристика близкого к идеалу игрока
напоминающего робота, который вызывает, в целом, меньший эмоциональный отклик из-за большего однообразия и предсказуемости ударов, пусть и более мощных и точных. Но есть, несомненно, и любители чётко работающих механизмов, так что это не негативная черта и имеет право на существование. Наоборот, для большего вовлечения болельщиков полезно разнообразие стилей и характеров, включая и этот, только и конкуренция нужна, конечно
