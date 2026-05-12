Медведев о трехсетовике с Ямас-Руисом: «В начале было тяжело – он уже привык к условиям»

Медведев об игре с Ямас-Руисом: понадобилось время, чтобы привыкнуть к условиям.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Пабло Ямас-Руисом в третьем круге «Мастерса» в Риме – 3:6, 6:4, 6:2.

– У вас был огромный контраст в подготовке. Он провел на корте почти десять часов перед этим матчем. Для тебя это была первая игра на турнире. Ты почувствовал эту разницу на корте сегодня?

– Да, в начале было немного тяжело. Он, понятное дело, уже привык к условиям. Для меня это был первый матч на этом корте, поэтому понадобилось время, чтобы приспособиться к условиям.

Очень доволен тем, как я играл, начиная с середины второго сета. Считаю, что показал хороший уровень тенниса, были сумасшедшие удары и розыгрыши. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе.

– Помогло или навредило то, что ты приехал без игровой практики?

– В третьем сете я был свежее. Но в первом сете преимущество было у него, потому что он уже вошел в турнир. В каком-то смысле получилось 50 на 50, – сказал Медведев в интервью «Больше!»