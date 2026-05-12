Медведев на вопрос, может ли кто-то обыграть Синнера в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Любой игрок. В спорте всегда случаются сенсации»

Даниил Медведев: у всех одинаковые шансы обыграть Синнера, правда, очень низкие.

Даниил Медведев считает, что у любого игрока есть шанс обыграть Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме и на «Ролан Гаррос ».

«Скажем так, любой может [его обыграть] – от первого до последнего раунда, в спорте всегда случаются сенсации. Но он играет невероятно. У Янника редко бывают плохие дни.

Обычно все говорят про Карлоса [Алькараса ], или, может быть, про Новака [Джоковича] , который обыграл его в Австралии . После их побед вы можете сказать: «Окей, они могут с ним соперничать». Я так и сделал в Индиан-Уэллс. А на грунте – не знаю. Я никогда не встречался с ним на этом покрытии.

Когда он выступает на таком уровне, хочется сказать, что у всех одинаковые шансы его обыграть, правда, очень низкие. Но это же спорт! Так что не удивляйтесь, если это произойдет», – приводит слова Медведева «Чемпионат».

