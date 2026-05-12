  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев на вопрос, может ли кто-то обыграть Синнера в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Любой игрок. В спорте всегда случаются сенсации»
10

Медведев на вопрос, может ли кто-то обыграть Синнера в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Любой игрок. В спорте всегда случаются сенсации»

Даниил Медведев: у всех одинаковые шансы обыграть Синнера, правда, очень низкие.

Даниил Медведев считает, что у любого игрока есть шанс обыграть Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме и на «Ролан Гаррос».

«Скажем так, любой может [его обыграть] – от первого до последнего раунда, в спорте всегда случаются сенсации. Но он играет невероятно. У Янника редко бывают плохие дни.

Обычно все говорят про Карлоса [Алькараса], или, может быть, про Новака [Джоковича], который обыграл его в Австралии. После их побед вы можете сказать: «Окей, они могут с ним соперничать». Я так и сделал в Индиан-Уэллс. А на грунте – не знаю. Я никогда не встречался с ним на этом покрытии.

Когда он выступает на таком уровне, хочется сказать, что у всех одинаковые шансы его обыграть, правда, очень низкие. Но это же спорт! Так что не удивляйтесь, если это произойдет», – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
logoДаниил Медведев
logoРолан Гаррос
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoОткрытый чемпионат Италии
logoATP
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
кроме Зверева
Ответ ЗлойМайор
кроме Зверева
И Медведева
Шансы есть у всех, но есть нюанс. Как в той сцене про шансы из Тупого и ещё Тупее.
Слово "всегда" в заголовке совсем неуместно. Больше подходит "иногда", а в случае с Синнером - "изредка" - по большим праздникам.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вавринка попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и освободил wild card Табюру
24 минуты назад
Рублев о депрессии: «Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало»
41 минуту назад
Эти 23 предмета расскажут о Соболенко больше, чем ее биография
55 минут назадТесты и игры
Рублев об изменениях в игре: «Я понял, что выжал максимум из своего стиля и выше пятого места с ним не поднимусь»
сегодня, 07:42
Вихлянцева о прорыве Рууда и Дардери в Риме: «Круто, что есть игроки, которые используют возможность отсутствия Алькараса»
сегодня, 07:08
Дардери после выхода в полуфинал в Риме: «Это лучшая победа в моей карьере. Играть здесь – настоящая мечта»
сегодня, 06:44
Рим (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Кырстей, Швентек – со Свитолиной
сегодня, 06:28
Рим (ATP). Рублев сыграет с Синнером, Медведев – с Ландалусе, Дардери вышел в 1/2 финала, Хачанов выбыл
сегодня, 06:19
Мирра или Рыбакина – кого возьмете в команду на полуфинал Рима? Выбирайте теннисисток и теннисистов в Основе
сегодня, 03:51Тесты и игры
Дардери впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
сегодня, 00:12
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем