Осака о разгроме от Швентек: «Есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно»
Осака об игре со Швентек: есть ощущение, что я могла сделать больше.
16-я ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение от Иги Швентек в 1/8 финала тысячника в Риме – 2:6, 1:6.
– Думаю, она очень хорошо сыграла. Возможно, это грунтовое покрытие подходило ей немного больше. Также есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно.
– Успокаивает ли вас то, что она уже несколько раз становилась здесь чемпионкой?
– Не особо, нет. Я перфекционист.
– Вы провели несколько хороших матчей. Что вы можете вынести из этого перед «Ролан Гаррос»?
– Я просто буду бороться. Очевидно, этот матч я провела неидеально, но я отдохну несколько дней, чтобы все обдумать и понять, что смогу улучшить в следующий раз, – сказала Осака на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Наоми, в следующий раз спрашивай что у Алёны
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем