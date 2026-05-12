Осака о разгроме от Швентек: «Есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно»

Осака об игре со Швентек: есть ощущение, что я могла сделать больше.

16-я ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение от Иги Швентек в 1/8 финала тысячника в Риме – 2:6, 1:6.

– Думаю, она очень хорошо сыграла. Возможно, это грунтовое покрытие подходило ей немного больше. Также есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно.

– Успокаивает ли вас то, что она уже несколько раз становилась здесь чемпионкой?

– Не особо, нет. Я перфекционист.

– Вы провели несколько хороших матчей. Что вы можете вынести из этого перед «Ролан Гаррос»?

– Я просто буду бороться. Очевидно, этот матч я провела неидеально, но я отдохну несколько дней, чтобы все обдумать и понять, что смогу улучшить в следующий раз, – сказала Осака на пресс-конференции.

Психолог Швентек – новый главный злодей женского тенниса