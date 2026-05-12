  • Остапенко об игре с Калинской: «Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным»
Остапенко о Калинской: она из тех игроков, которые пытаются выбить тебя из ритма.

Алена Остапенко поделилась эмоциями от победы над Анной Калинской в четвертом круге тысячника в Риме – 6:1, 6:2.

В концовке первого сета россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. После этого Остапенко эмоционально выкрикнула в ее сторону: «Симулянтка ######, #####». После матча теннисистки не пожали друг другу руки.

«Кажется, я прибавляю с каждым днем. Я всегда знала, что могу обыграть кого угодно, если показываю свой теннис. Просто нужно работать над ментальной составляющей и прочими вещами. Если все сложится вместе, я могу быть очень опасным игроком.

Честно говоря, мне все равно [что уступала в личке со счетом 0:4]. Знаю, что я сильнее как игрок.

Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным. Она из тех игроков, которые пытаются выбить тебя из ритма, когда начинают проигрывать. Но самое главное – я горжусь тем, как справилась со всем этим. Я проиграла всего три гейма и провела отличный матч.

В туре очень много классных игроков, и мы уважаем друг друга. Знаю, что могу быть эмоциональной на корте, но я уважаю других теннисисток».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
Назвала себя сильнее, проигрывая 1-4 в личке, обвинила в симуляциях, но «я уважаю других теннисисток» 🤡
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Но это не дает ей право хамить.
Чота жырная раздухарилась после первой в карьере победы над соперницей :))
Но Алена все четыре раза когда проигрывала спокойна жала руки Калинской))
Когда мат летит конкретно в соперницу,а не просто воздух сотрясает,мне кажется за это надо не то что штрафовать,а удалять игрока. А то превратили теннис в какой то пьяный базар. Дети у экранов сидят и смотрят как ведут их кумиры на корте! Я сейчас не говорю что Анна права,речь идёт о поведении Остапенко.
Недавно выключил с фейспалмом Рублева, когда он запустил спитч матерный и звук был очень четкий после проигрыша 1 подачи, даже не гейм проиграл.
Забавно, как он постоянно материт все, на чем свет стоит, а потом целует свою веру на цепочке и начинает следующий розыгрыш.
Аня накануне на парном матче вызывала физио. У нее ещё тогда появились проблемы.
Похоже, придётся поболеть за Кырстю ) надеюсь, закопает быдлятину
А почему придется? Румынка во всех отношениях отличная, за нее болеть всегда приятна
Уже ✊💪‼️
Т.е. все её снятия, которые происходят часто, это тоже симуляция?
Какая она неприятная, слабо сказала даже. Внутри Остапенко так много намешено грубого и злого, что просто нет слов. Спокойствие и понимание- это не про неё.
Простите но это тихий ужас.... АНЕЧКЕ терпения,она ангел во плоти))) 💯💯💯💯😭😭😭😭
Вообще, мне странно, что это никак не наказывается.
Прямое оскорбление соперника - что это, если нарушение всевозможных правил и этикета, которым так гордятся в теннисе?
Аня зря не указала на это супервайзеру. С матча бы тумбочку не сняли, но могли бы штрафануть.
Может Остап ревнует к Ане из за ее потрясающей красоты??
Ясен пень, Кириос, Синнер были подчинены на зависть ей..
Алена Блин...
