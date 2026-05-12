Остапенко об игре с Калинской: «Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным»

Остапенко о Калинской: она из тех игроков, которые пытаются выбить тебя из ритма.

Алена Остапенко поделилась эмоциями от победы над Анной Калинской в четвертом круге тысячника в Риме – 6:1, 6:2.

В концовке первого сета россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. После этого Остапенко эмоционально выкрикнула в ее сторону: «Симулянтка ######, #####». После матча теннисистки не пожали друг другу руки.

«Кажется, я прибавляю с каждым днем. Я всегда знала, что могу обыграть кого угодно, если показываю свой теннис. Просто нужно работать над ментальной составляющей и прочими вещами. Если все сложится вместе, я могу быть очень опасным игроком.

Честно говоря, мне все равно [что уступала в личке со счетом 0:4]. Знаю, что я сильнее как игрок.

Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным. Она из тех игроков, которые пытаются выбить тебя из ритма, когда начинают проигрывать. Но самое главное – я горжусь тем, как справилась со всем этим. Я проиграла всего три гейма и провела отличный матч.

В туре очень много классных игроков, и мы уважаем друг друга. Знаю, что могу быть эмоциональной на корте, но я уважаю других теннисисток».