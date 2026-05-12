Синнер обошел Джоковича по проценту побед на грунтовых «Мастерсах»

Первая ракетка мира Янник Синнер победил Алексея Попырина (6:2, 6:0) и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Теперь его баланс на турнирах ATP 1000 на грунте – 43:12.

Итальянец вышел на четвертое место в истории по проценту побед на грунтовых «Мастерсах» – 78,2%.

По этому показателю Синнер обошел Новака Джоковича (77,8%). Теперь впереди него только Рафаэль Надаль (88,1%), Карлос Алькарас (86,1%) и Гильермо Кория (79%).

В статистике учитывались игроки, которые провели минимум 20 матчей на грунтовых «Мастерсах».

Синнер выиграл миллион титулов и миллиард матчей подряд. Ну, ощущения такие

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
жесть, за столько лет у Рафы 88+, вот уж король так король грунта
Чтобы долгнать Надаля, Синнеру надо выиграть еще 45 матчей. Еще 11 он скорее всего выиграет в этом году. Но потом надо еще 34 без проигрышей. И обгонит Рафу только если выиграет 46 матчей без поражений!
Да, Рафа настоящий король грунта!
Да, Рафа настоящий король грунта!
Алькарас главное чтобы не бросал тень на короля Рафу, а то учитывая сколько он влетает на грунте, он имеет неправдоподобный % побед
24летний обошел по процентам 40летнего. Ну ок, мусорный рекорд). Посчитаем процент Синнера хотя бы в 30
Ну у Серба был в опонентах луший грунтовик в истории)
Алькарас какой-то нереальный процент имеет, учитывая что он далеко не Рафа по игре на грунте
