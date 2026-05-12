Синнер обошел Джоковича по проценту побед на грунтовых «Мастерсах»

Первая ракетка мира Янник Синнер победил Алексея Попырина (6:2, 6:0) и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Теперь его баланс на турнирах ATP 1000 на грунте – 43:12.

Итальянец вышел на четвертое место в истории по проценту побед на грунтовых «Мастерсах» – 78,2%.

По этому показателю Синнер обошел Новака Джоковича (77,8%). Теперь впереди него только Рафаэль Надаль (88,1%), Карлос Алькарас (86,1%) и Гильермо Кория (79%).

В статистике учитывались игроки, которые провели минимум 20 матчей на грунтовых «Мастерсах».

